Nález minometných granátů. Bagrista jeden nevědomky naložil na nákladní vůz

Při čištění kanálu před několika dny v Březové na Uherskohradišťsku narazili pracovníci obce na podezřelé předměty. Později se ukázalo, že šlo o minometné granáty z druhé světové války. Přivolaný pyrotechnik je odvezl k likvidaci.
V Březové na Uherskohradišťsku našli pracovníci při čištění kanálu minometné granáty. (březen 2026) | foto: PČR Zlínský kraj

„Bagrista při výkopové práci dokonce jeden z nich nevědomky naložil na korbu nákladního vozidla i s ostatní zeminou,“ přiblížil mluvčí krajské policie Radomír Šiška.

Pracovníci k nálezu přivolali policii. Podle pyrotechnika se jednalo o minometné granáty rumunské výroby. Všechny tři nebezpečné kousky si odvezl k odborné likvidaci.

Policie upozorňuje, že v podobných případech nálezu předmětu připomínajícího munici je potřeba jednat obezřetně.

„Nijak s předměty nemanipulujte, vzdalte se do bezpečného prostoru a neprodleně kontaktujte policii na lince 158,“ dodal Šiška.

