Exministr Gazdík končí v krajském vedení STAN, hnutí před lety založil

Každopádně ale po nedávné rezignaci na post ministra školství skončí Petr Gazdík také v pozici krajského předsedy STAN. Spolu s ním odejde i celý krajský výbor s tím, že 30. srpna bude zvolený nový. Někteří jeho současní členové chtějí opět kandidovat, ovšem Gazdík ne.

„Určitě (kandidovat) nebudu. Teď to nechci více komentovat,“ reagoval Gazdík. „Staré vedení podalo demisi a bude zvoleno nové. Předpokládám, že je ve STAN vůle po změně,“ doplnil.

STAN se už několik týdnů potýká s kauzou Dozimetr, která se točí kolem pražského dopravního podniku a je do ní zapletený i zlínský podnikatel Michal Redl, jenž byl mimo jiné blízkým člověkem zločince Radovana Krejčíře. Gazdík přiznal, že se s Redlem zná, jakákoli provinění ale odmítá.

Svůj postoj vysvětloval také na mimořádném krajském sněmu STAN na konci června ve Zlíně, kde padlo rozhodnutí o volebním krajském sněmu, jenž se uskuteční 30. srpna a na němž bude vybráno nové vedení. „Čteme o sobě v médiích nejrůznější šílené věci, ale hnutí je především regionálních starostů a lidí, kteří dělají dobře svoji práci. Mezi nimi je vůle se o tuto značku poprat,“ věří Gazdík.

Současně říká, že nevidí důvod, proč by někteří členové krajského vedení nemohli kandidovat znovu. Chce tak učinit například starostka Babic Martina Horňáková, která je v krajském výboru teprve zhruba rok.

„Současná situace není ideální. Necítím se ale ničím vinna, takže nevidím důvod, proč bych nemohla pokračovat ve své práci,“ zmínila Horňáková. Celá kauza ji zklamala. O Redlovi se podle svých slov dozvěděla až z médií. „Věřím ale, že pro hnutí chtějí pracovat lidé, kteří ho očistí,“ poznamenala Horňáková.

Redlova rodina STAN finančně podporovala

Zlínská buňka hnutí na srpen také svolala mimořádný volební sněm. Jeho předseda Pavel Simkovič, jenž je i místopředsedou krajského STAN, zatím neví, jestli bude obhajovat. „Myslím si, že k nějaké obměně bude muset dojít. Nechat to bez povšimnutí by nebyl dobrý signál lidem, i když si v tomto okamžiku nejsme vědomi toho, že by se tady něco takového dělo,“ řekl v souvislosti s pražskou kauzou.

Hnutí STAN Zlín se od kauzy Dozimetr distancovalo s tím, že se týká pražského dopravního podniku, nikoli Zlína, i když tady Redl bydlí. Jeho rodina navíc hnutí finančně podporovala, s čímž začal už otec Michala Redla, který se věnoval mimo jiné i hazardnímu byznysu.

„Tato kauza se netýká vedení města Zlína, hospodaření města Zlína ani žádné městské společnosti,“ uvedlo ve vyjádření hnutí. Faktem ale také je, že jednatelem zlínských technických služeb byl řadu let Radek Majc, který je opatrovatelem Michala Redla. Ten se vyhnul vězení v kauze Krejčíře zřejmě jen díky lékařskému osvědčení o svém špatném psychickém stavu.

Další blízký Redlův člověk, právník Václav Petrásek, byl zase na návrh hnutí STAN až do nedávné doby v představenstvu Vodovodů a kanalizací (VaK) Zlín. „Hnutí STAN Zlín považovalo tohoto kandidáta za vhodného odborníka s odpovídající právní erudicí, protože v době jeho nominace probíhalo ve VaK Zlín mnoho soudních sporů,“ uvádí se v prohlášení.

Magistrát chce prověřit městské firmy

Podle hnutí byli Majc i Petrásek pod kontrolou ostatních členů vedení společností a dozorčích rad. „Ve všech těchto společnostech byly prováděny opakovaně audity a kontroly, které nikdy nezjistily a neupozornily na žádné zásadní nedostatky,“ píše se dále ve vyjádření.

STAN vede společně s ANO zlínskou koalici na radnici. Podle primátora Jiřího Korce (ANO) audity městských firem analyzovaly případná rizika jen částečně. Proto by se mělo v prověřování pokračovat, a týkat se to bude zřejmě i přímo radnice.

„Přeposlal jsem na radu města cenovou nabídku na analýzu potenciálních propojení a případného dalšího hloubkového šetření. Předpokládám, že si to u společnosti, která už tady byla, objednáme,“ naznačil Korec. „To, že někdo někoho zná, ještě neznamená, že je zločinec, ale tyto věci musíme prověřit,“

Výsledky podle něho budou na konci září, nebo v říjnu, spíše až po komunálních volbách, které jsou 23. a 24. září.

V Praze byl kromě Redla obviněný náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (STAN), který měl ještě s dalšími lidmi obsazovat klíčové pozice v tamním dopravním podniku tak, aby manažeři ovlivňovali výběrová řízení s cílem získat od vítězných firem úplatky.