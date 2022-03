Zlínská galerie promění své expozice, nabídnou nový pohled na umění

Galeristé chtějí současnou stálou expozici ve zlínské budově číslo 14 přestavět a nabídnout návštěvníkům zcela nový pohled na umění.

Podle ředitele galerie Václava Mílka by se na proměnu nemuselo čekat dlouho. „Pracujeme s představou, že otevírat bychom mohli do dvou let,“ odhaduje Mílek.

Proč vznikla potřeba inovace?

Dnes už instituce jako my nekoncipují expozice na několik desetiletí. Obecně se dá říct, že životní cyklus stálých expozic se zrychluje. Většina galerií mění i názvosloví a začíná používat spíš označení dlouhodobá nebo sbírková expozice.

Co je špatného na označení stálá expozice?

Nepochybně nic, ale rychle se vyvíjející technologické a technické možnosti mění i plány na to, jak sbírku představit. Je zde také určitý tlak návštěvnické veřejnosti vidět stále něco nového. To jde samozřejmě ruku v ruce s tím, že i kurátoři rádi přicházejí s novými pohledy a interpretacemi. Naše současná expozice je otevřena od jara 2013, takže ji už mnoho lidí vidělo. Rádi bychom proto představili jiný výběr z našich sbírek a celkově ukázali výjimečnost děl i celé instituce.

Jak a čím toho chcete dosáhnout?

Novým uspořádáním vystavených děl chceme pregnantněji vyjádřit to, co považujeme pro naši současnou situaci i její historické kořeny za specifické a určující. Nadále pro nás zůstane důležitý kulturní odkaz působení firmy Baťa, který představíme pomocí exponátů z oblasti dějin architektury, průmyslového designu i samotné firemní sbírky.

Zároveň budeme chtít ukázat, že toto do určité míry racionální, moderní a utilitární prostředí, které se doslova propisovalo do vizuální kultury, nebylo homogenní. Moderní idea vlastně nikdy nebyla ve Zlíně zcela naplněna. Naopak existovala paralelně nebo někdy i v přímém kontrastu s tradičními hodnotami, které se často prezentovaly právě výtvarnou kulturou.

Co si slibujete od vzniku dalších edukačních zón?

Odpočinková místa zaměřená hlavně na děti používáme už dnes, ale v nové expozici jich chceme mít ještě víc. Obrazovky s animacemi, které doplňují sbírkové předměty, budou z velké části dotykové, takže na návštěvníky okamžitě zapůsobí. Co bude zcela nové, je takzvaná rozšířená realita. Jedná se o další rovinu obsahu v podobě filmů, zvukových nahrávek a různých animací, která nezatíží výstavu dalšími prvky.

Nebude tedy konkurovat vizualitě exponátů, ale bude k dispozici například v podobě aplikace v mobilním telefonu. Od všech novinek očekáváme možnost komunikovat s návštěvníky přímo o tom, co jim expozice jako celek sděluje. Chceme tím poukázat na některé významové roviny, které si lze těžko uvědomit jen prostým díváním se na díla, bez znalosti kontextu.