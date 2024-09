Cyklistům se rozšiřují možnosti, ze Zlína se bezpečně dostanou do Fryštáku

„Dokončují se poslední práce a chystá se předání stavby,“ uvedl lukovský starosta Michal Teplý. Novou trasu však už lidé nějakou dobu využívají.

Asfaltová cyklostezka, která je zhruba tři kilometry dlouhá, vede podél hlavní silnice mezi Lukovem a Fryštákem. Dříve museli cyklisté využívat právě tuto cestu.

„Je poměrně frekventovaná a nebylo to bezpečné. Novou cyklostezku mohou využít rodiny s dětmi nebo třeba lidé, co u nás pracují v průmyslové zóně,“ přiblížil starosta.

Cyklostezka vyšla na necelých třicet milionů korun a poslouží také chodcům. Nová spojnice však není zcela kompletní. V krátkém úseku před Fryštákem se nepodařilo vykoupit pozemky a lidé tak musejí jet malou část po silnici.

V budoucnu může vzniknout okruh

Důležitou zprávou je, že jde o přímé propojení Zlína a Fryštáku, které dosud chybělo. Propojení mezi krajským městem a Lukovem už totiž existuje. Zlín je také napojen například na Otrokovice a populární cyklostezku podél řeky Moravy a Baťova kanálu.

„Dává to nové možnosti k cykloturistice, kdy lidé mohou přijet i z větší dálky, na Lukově se zastavit a například navštívit místní hrad,“ podotkl starosta.

Podle Jany Vybíralové z iniciativy Cyklo Zlín se o nový úsek lidé zajímají, protože podstatně rozšiřuje možnosti k výletům.

„Do Fryštáku se dalo na kole dostat po cestě okolo zoo už dřív, ale nebylo to ideální,“ zmínila. „Z Fryštáku nyní mohou lidé plánovat výlety například směrem na Lukoveček a přes Hadovnu na Rusavu a do Hostýnských vrchů,“ nastínila Vybíralová.

Ještě zajímavější potenciál by celá lokalita mohla mít do budoucna, kdy se uvažuje o propojení Zlína a Fryštáku okolo přehrady v místě stávající silnice. Tím by vznikl celý nový okruh.