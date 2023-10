Fryšták s Lukovem spojí nová cyklostezka, lidé se dostanou až do Zlína

Zhruba tři kilometry dlouhá cyklostezka povede v poli po levé straně silnice a její stavba potrvá jeden rok.

„Aktuálně se provádí skrývka ornice, rádi bychom ještě do zimy se stavbou pokročili co nejvíc,“ řekl starosta Lukova Michal Teplý.

Celý úsek bude přínosem. Také proto, že jej mohou využít lidé, kteří do Lukova jezdí za prací do tamní průmyslové zóny.

„V poslední době se na krajské silnici zvýšila doprava asi o třetinu a jet tudy na kole není vůbec komfortní,“ zmínil starosta. „A jakmile se u Zlína začne stavět dálnice, provoz tu ještě naroste.“

Pro Fryšták to navíc v budoucnu bude znamenat přímé cyklistické napojení na krajský Zlín, Otrokovice a frekventovanou cyklostezku podél Baťova kanálu. Cyklostezka vedoucí ze Zlína okolo zoo na Lešné totiž momentálně končí u křižovatky poblíž domova pro seniory. Do dvou let však Lukov plánuje doplnit na svém území chybějící úsek tak, aby se obě stezky propojily.

V budoucnu může vzniknout projížďkový okruh

To může mít i zajímavý vliv na turistický ruch. Od Zlína mohou přijíždět turisté podívat se například na lukovský hrad a pak případně pokračovat do Fryštáku.

„Pro nás je to samozřejmě velmi zajímavé,“ netají se starosta Fryštáku Pavel Gálík. „V budoucnu bychom navíc chtěli další cyklostezku na Zlín kolem přehrady v místě stávající silnice. Vznikl by tak celý okruh k příjemným projížďkám.“

Později by se navíc cyklistická síť mohla rozrůst i druhým směrem, tedy k Holešovu.

Práce na cyklostezce Lukov–Fryšták se povedlo vysoutěžit za 29 milionů korun, většinu pokryje dotace z evropských fondů. Přípravné práce se protáhly především kvůli majetkoprávním záležitostem a výkupům pozemků.

„Ani se nepovedlo získat pozemky v celé délce trasy. V jednom úseku před Fryštákem bude proto cyklostezka přerušena a lidé budou muset jet kousek po silnici,“ upozornil Teplý. „Bohužel nebyla jiná možnost než zvolit toto řešení. Jinak bychom cyklostezku vůbec nepostavili.“

Starosta Fryštáku naznačil, že město bude s majiteli pozemků nadále jednat, aby mohla být stezka kompletní po celé trase. Pomoci by mohla i změna územního plánu, která by v budoucnu umožňovala pozemky pro cyklostezku vyvlastnit. „Je to ale ještě běh na dlouhou trať,“ tuší Gálík.