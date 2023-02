Domy na Vsetínsku ohrožuje sesuv půdy, hasiči odčerpávali vodu ze studní

Podle starosty Francovy Lhoty Miroslava Brlici jde o část obce, kde je kopec s nestabilním podložím. „Loni tam začala novostavba, kopec je plný vody, mohlo to mít vliv na to, že se podloží dalo do pohybu,“ řekl pro iDNES.cz starosta.

Situaci s ujíždějícím svahem řeší od pondělí. Roli mohlo sehrát množství roztátého sněhu i silný déšť.

Sesuv ohrožuje tři rodinné domy, hospodářské stavení a jeden nedostavěný dům. „Nejhorší situace je u domu, kde jsou vidět drobné prasklinky. Budeme to ve spolupráci s odborníky sledovat,“ zmínil Brlica. Evakuace obyvatel zatím není nutná.

Ve středu do obce zamířilo také pět jednotek hasičů. Ti vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. „Po příjezdu na místo, kde se již nacházel zástupce obce i geotechnik, hasiči průzkumem zjistili, že se pohnul břeh o velikosti okolo jednoho tisíce metrů čtverečních promáčené hlíny,“ popsala mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

„Po rozhodnutí geotechnika začali hasiči čerpadly odčerpávat vodu ze studní, nacházejících se nad místem sesuvu, aby se snížila hladina spodních vod. Po poledni jednotky práci ukončily a vrátily se zpět na své základny,“ doplnila.

Situace je nyní podle starosty stabilizovaná. Obec má nasazená v několika studnách bezobslužná čerpadla a stav nadále hlídá. Připravena jsou také zařízení na odkopání zeminy. V dalších dnech má na místo přijet geolog.

„Výhledově má zase pršet, ale snad už se to nebude zhoršovat. Určitě budou potřeba nějaká opatření proti možnému sesuvu i do budoucna, s těmi ale pravděpodobně počkáme do léta,“ dodal Brlica.

Loni sesuv půdy na Vsetínsku zastavil dopravu na železnici v úseku Valašská Polanka – Horní Lideč. Svah pod kolejemi se utrhl v délce zhruba 50 metrů.