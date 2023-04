Finanční úřady zmizí z malých měst, i když stát slíbil, že to neudělá

„Jako městu se nám to vůbec nelíbí,“ reagoval starosta Holešova Rudolf Seifert (Koalice pro Holešov). O zrušení finančního úřadu se dozvěděl z dopisu, který mu poslal e-mailem ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) s vysvětlením, že celkové úspory díky tomuto opatření budou zhruba 150 milionů korun.

„Připadá mi to trochu směšné opatření ve vztahu k tomu, jakým způsobem stát přichází o kontakt s lidmi. Stát couvá v komunikaci strašným způsobem,“ řekl Seifert.

Vzhledem k tomu, že stát ruší i pobočku v nedaleké Bystřici pod Hostýnem, zůstane v okrese jenom pracoviště v Kroměříži. Podle Seiferta na to doplatí zejména lidé z Hostýnských vrchů. Například obyvatelé Podhradní Lhoty to budou mít 75 kilometrů do Kroměříže, zatímco do Holešova to je asi polovina.

„Žijeme v regionu, kde není počítačová gramotnost tak velká jako jinde, máme tady plno horalů. Pro ně to bude asi horší, když začnou mizet územní pracoviště finančních úřadů,“ obává se Seifert.

Samosprávám také vadí, že když stát v některých městech před třemi lety omezoval provoz finančních úřadů, sliboval, že je úplně rušit nebude. Opak je ale pravdou. V Luhačovicích a Valašských Kloboukách před třemi lety bojovali za to, aby se tamní pobočky finančních úřadů nezměnily na štíhlé úřadovny se dvěma zaměstnanci, protože se báli, že to bude mezistupeň vedoucí k jejich zániku.

„Situace mě mrzí, protože v rámci omezení finančního úřadu v Luhačovicích nám bylo v roce 2020 garantováno, že bude převeden provoz do optimalizovaného režimu, který zajišťuje provoz finančních úřadů ve dvou dnech v týdnu,“ reagoval starosta Marian Ležák (PRO Luhačovice). „Vzhledem k tomu, že po čase dochází k úplnému zrušení, vnímám to jako další oddálení služeb občanům, hlavně těm starším,“ doplnil.

„Strašně jsme bojovali o to, aby byly finanční úřady zachovány. Bylo nám tehdy deklarováno, že je nezruší, že tato služba zůstane,“ přiblížila situaci před rokem 2020 tehdejší starostka a dnes radní Valašských Klobouků Eliška Olšáková (STAN). Současná realita jí vadí. „Absolutně s tím nesouhlasím. Tato služba je tady potřeba,“ domnívá se Olšáková, která se pokusí věc řešit přímo v Praze z pozice poslankyně.

Vyjednávají se kompromisy

Obyvatelé z okolí Klobouků tak budou muset jezdit do Vsetína. „Samozřejmě, řadu podání dnes vyřeší přes datové schránky. Úplné zrušení finančního úřadu však zkomplikuje kontakt především klientům staršího věku, kteří upřednostňovali papírová podání,“ sdělil starosta Josef Bělaška (Klobučané společně).

S vedením vsetínského a krajského finančního úřadu jednal o tom, že by v době podávání daně z nemovitosti a daňového přiznání fyzických osob (tedy v první čtvrtině roku) přijeli úředníci do Valašských Klobouků, aby lidé mohli podávat i papírová podání a konzultovat případné nejasnosti. Bělaška to považuje za rozumný kompromis. Stát slibuje i poradenství na telefonu. Podle starostů to ale stačit nemusí, ačkoliv většina z nich souhlasí, že stát šetřit musí.

„Z mého pohledu je to nezbytný vývoj zeštíhlování státní správy a město asi proti tomu úplně brojit nebude. Stejně nedosáhneme žádné úlevy,“ poznamenal starosta Bystřice pod Hostýnem Zdeněk Rolinc (Nestraníci). Budova finančního úřadu je v Bystřici pronajatá úřadu práce. „Finanční úřad tam má jednu kancelář, kde snad jsou dvě hodiny týdně, asi ve středu. Takže situace se z mého pohledu nijak zásadně nezmění,“ dodal Rolinc.

V kraji zůstanou pracoviště v Kroměříži, Zlíně, Otrokovicích, Uherském Hradišti, Uherském Brodě, Vsetíně, Valašském Meziříčí a Rožnově pod Radhoštěm. Odborní pracovníci rušených úřadů by se měli přesunout do jiných lokalit. Ministerstvo financí neupřesnilo, zda bude rozhodnutí znamenat i propouštění.