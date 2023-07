V kraji končí čtyři pobočky finančního úřadu, jeho pracovníci vyjedou do obcí

Poslankyně a radní Valašských Klobouků Eliška Olšáková se od té doby snažila situaci zvrátit. Ale ani jednání s ředitelkou Finanční správy Simonou Hornochovou změnu nepřinesla. „Bylo by nejlepší, kdyby úřady zůstaly tak, jak jsou, ale to jsme nebyli schopni zvrátit,“ řekla Olšáková. „Bylo to připravené dopředu.“

Jde o stejný scénář jako u rušených poštovních poboček, o jejichž zachování sice starostové bojovali, ale bez výsledku. Jen někde vyměnili jednu rušenou pobočku za jinou.

Olšáková při jednání zmínila, že když stát před třemi lety omezoval provoz poboček finančního úřadu ve Valašských Kloboukách či v Luhačovicích na model 2+2 (dva zaměstnanci, dva dny v týdnu), tak současně sliboval, že je nezruší.

„Vzhledem k tomu, že po čase dochází k úplnému zrušení, vnímám to jako další oddálení služeb občanům, hlavně těm starším,“ řekl luhačovický starosta Marian Ležák.

Jinde ale rušení poboček přijímají téměř bez výhrad. „Jsme s tím srozuměni, bez jakýchkoliv emocí. Většina věcí funguje přes datové schránky elektronicky,“ reagoval starosta Holešova Milan Fritz. „Nám může vadit leda to, že finanční úřad sídlil v budově města, takže přijdeme o nájemné. Ale s tím si poradíme, budeme hledat nového nájemce,“ plánuje.

„Z mého pohledu je to nezbytný vývoj zeštíhlování státní správy,“ zmínil před časem starosta Bystřice pod Hostýnem Zdeněk Rolinc.

Například lidé z Holešova budou muset jezdit do Kroměříže, z Valašských Klobouků do Vsetína. Pohyb bude ale i opačným směrem, úředníci mají dojíždět do měst. Stát slibuje i poradenství na telefonu.

„Vedle možnosti telefonických konzultací je pro nás zásadní, aby občané z dotčených obcí nepřišli o osobní kontakt s pracovníkem finančního úřadu. Proto posílíme zejména v lednu a v březnu výjezdy do obcí, kde pomůžeme s vyplněním a podáním daňových přiznání rovnou na místě,“ slíbila Hornochová.

Stát rušením poboček ušetří 150 milionů v následujících třech letech.