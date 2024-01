Stát zrušil úředníkům kanceláře v malých městech, budou tam dojíždět

Aktuálně lidé řeší daň z nemovitosti, která má být podána do konce ledna. Daň z příjmu do konce března.

Úředníci proto budou občanům alespoň některé dny k dispozici, když kamenné úřady už nefungují. Týká se to Bystřice pod Hostýnem, Holešova, Luhačovic a Valašských Klobouků. „Dva úředníci budou v lednu sedět celý den ve velké zasedací místnosti městského úřadu a budou zprostředkovávat majetková, následně daňová přiznání,“ přiblížil starosta Bystřice pod Hostýnem Zdeněk Rolinc.

První úřední den je 18. ledna, v následujících dvou týdnech každé úterý a čtvrtek, další termíny jsou od poloviny do konce března. Stejné je to v nedalekém Holešově.

„Domluvili jsme, že jim na původním finančním úřadě necháme do dubna podatelnu, kde budou úředníci sedět,“ zmínil starosta Holešova Milan Fritz. „Jsou dané termíny, které jsou na našich internetových stránkách i v našich novinách.“

Také v Luhačovicích a ve Valašských Kloboukách budou úředníci v budově, kde dříve sídlil tamní finanční úřad. Termínů pro návštěvu je několik, jde o pondělky a středy. Města je zveřejňují na svých stránkách i tištěných periodikách.

„Nezapomínáme samozřejmě ani na odlehlejší regiony a obce, kde již nemáme kamenné pracoviště. Naši odborníci vyrazí na stovky výjezdů, aby pomohli občanům s jejich daňovým přiznáním,“ sdělila ředitelka Finanční správy Simona Hornochová. „Každoročně obdržíme k dani z nemovitých věcí okolo půl milionu daňových přiznání,“ nastínila Hornochová.

Letos navíc bude nově tuto daň platit zhruba sto tisíc lidí kvůli legislativním změnám. Finanční úřad zřídil i poradenské telefonní linky, jejichž čísla zveřejnil na svých stránkách. Někteří starostové úsporné opatření státu chápou, jiní to považují za oddálení služeb zejména starším občanům.

„Absolutně s tím nesouhlasím. Tato služba je tady potřeba,“ domnívá se poslankyně a bývalá starostka Valašských Klobouků Eliška Olšáková.

„Myslím si, že omezení finančních úřadů bylo nevyhnutelné, protože by tam úředníci neměli co dělat. Tolik lidí co dříve už tam zdaleka nechodilo,“ míní Rolinc.

Podnikatelé musejí podávat daňové přiznání přes datovou schránku a stále více lidí řeší své záležitosti přes internet. „Není to odpovědnost města. My s tím nic neuděláme,“ řekl Fritz.

Stát od letoška zrušil i 300 poboček České pošty, z toho 14 ve Zlínském kraji. Starostové měst, jichž se to dotklo, z toho nadšení nebyli, ovšem situaci nezvrátili, i když se o to snažili.