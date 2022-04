Zlínští filharmonici ozvučí grotesku, dirigovat je bude uznávaný skladatel

Israel patří ve filmové hudbě k tomu nejlepšímu na světě a v případě ozvučení grotesek k absolutní špičce. Dosud napsal přes 170 filmových partitur.

Jeho hudba ke společnému dílu amerického scenáristy Clyda Bruckmana a Bustera Keatona, jenž ztvárnil hlavní postavu pod svojí přezdívkou Frigo, mu ale obzvlášť přirostla k srdci.

„Vždy mě fascinovalo, jaký vliv má hudba na pohyblivé obrázky, a i když se mi líbí spousta němých filmů, Friga na mašině zkrátka miluju,“ říká 58letý rodák z Los Angeles, který se oženil v Olomouci, kde již devět let žije.

Před komponováním hudby pro němý film se z něj na chvíli stává historik. V případě Friga na mašině musel zjistit, co se na koncertních pódiích hrálo v časech americké občanské války, v níž se děj odehrává.

„Američané mezi sebou válčili v letech 1861–65 a to vyžadovalo průzkum na téma, jaká hudba se z té doby vlastně dochovala,“ popisuje. Inspirací mu byly desítky skladeb.

„Zjistil jsem, že v čase občanské války vzniklo mnoho skladeb jak pro severní, tak i jižní armádu. Spousta se jich dochovala dodnes,“ překvapilo Israele.

Velkým úskalím je synchronizace obrazové stopy se živou hudbou. „Musíte vystihnout moment, kdy má být divák vtažen do děje. Například ránu z děla musí synchronizované ‚boom‘ doprovodit naprosto přesně,“ líčí.

Největší rozdíl mezi řízením klasického a „filmového“ koncertu je v tempu. „V případě Friga na mašině film diriguje mě. Jakmile snímek začne, běží až do konce svým vlastním tempem. Kdybych vypadl ze synchronizace, nastala by pro celý orchestr složitá situace. Doufám, že se to ve Zlíně nestane,“ usmál se Israel.