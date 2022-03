Novosvětská i Škoda lásky zazněla v Dubaji díky zlínským filharmonikům

„Agentura, která měla organizaci programu na starosti, nás vybrala možná i z toho důvodu, že už jsme před pěti lety vystupovali na světové výstavě v Koreji a máme zkušenosti s tím, co se na takové akci očekává,“ vysvětlil ředitel filharmonie Josef Němý.

„Pro filharmonii to byla čest. Expo 2020 je mimořádná událost celosvětového významu a je skvělé, že jsme byli přímým účastníkem.“

Národními dny jednotlivých vystavujících zemí vrcholí šestiměsíční světová všeobecná výstava. Návštěvníci mohli obdivovat výrobky, technologie a novinky ze 190 zemí celého světa.

Pětadvacet filharmoniků odjelo do Dubaje ke konci minulého týdne. Konkrétně to byl smyčcový komorní orchestr a Žesťová harmonie. Speciální Národní den České republiky se uskutečnil první jarní den 21. března na výstavišti a trval od rána až do pozdních večerních hodin.

Dopoledne po desáté hodině za zvuku české státní hymny zavlála na ústřední ploše Al Wasl Plaza česká vlajka.

Filharmonie zahrála převážně hudbu českých autorů. Zazněly fanfáry ze Sinfonietty Leoše Janáčka, část z I. a IV. věty Novosvětské Antonína Dvořáka, Slovanský tanec č. 3 stejného autora a populární polka Škoda lásky Jaromíra Vejvody. Atraktivní program obohatila spolupráce s Valašským souborem Kašava, který vyslal do Dubaje dva páry tanečníků v krojích.

„Podoba vystoupení se řešila velmi dlouho dopředu. Agentura chtěla něco jiného než klasický koncert. Proto jsme vymysleli, že do vystoupení zařadíme tanečníky z Kašavy, a tím to ozvláštníme a posuneme jinam,“ poukázal Němý. „Součástí byla také improvizační část, která nám nedělá problémy. Třeba skladba Škoda lásky měla velký úspěch.“

Filharmonie spolu s tanečníky vystoupila kromě hlavního programu také čtyřikrát v půlhodinových blocích před českým pavilonem. Početnému obecenstvu hrála klasická díla, například Antonína Dvořáka či George Bizeta, zazněla i moravská lidová hudba doplněná tancem či populární písně, mimo jiné kapely Beatles. U českého pavilonu zazněla také česká a ukrajinská hymna.

„Obdivoval jsem naše hudebníky, jak to zvládali i v těžkých podmínkách na sluníčku ve třiceti stupních,“ vysekl poklonu ředitel filharmonie. „Tanečníci z Kašavy také zapojili početné obecenstvo a vyzvali diváky ke společnému tanci.“