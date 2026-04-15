Návrat po šesti letech. Festival dokumentárních filmů Jeden svět míří do Zlína

  14:06,  aktualizováno  14:06
Týdenní program na zlínském zámku v podobě filmových projekcí, besed i koncertu nabídne mezinárodní festival filmů o lidských právech Jeden svět. Zatímco v okresních městech v kraji měli obyvatelé příležitost zažít tuto akci i v minulých letech, Zlín byl jediným krajským městem v Česku, kde tato nabídka v posledních letech chyběla.

„Tento festival nebyl ve Zlíně tolik etablovaný, možná i vzhledem k tomu, že jej pořádali většinou studenti. Posledních šest let tady nebyl vůbec a nám to přišlo líto, tak jsme se rozhodli jej sem zase vrátit. Nabídneme snímky pro dospělé, ale i dopolední program pásma krátkých filmů pro žáky a studenty,“ vysvětlil jeden z pořadatelů Martin Pášma.

V Praze i některých dalších městech už 28. ročník festivalu skončil, v regionech ale pokračuje i v dubnu, dohromady jej nabízí 60 kin po celé republice. Všichni pořadatelé si mohli vybrat z většího či menšího balíku filmů.

Do Zlína dorazí ten větší a v termínu od 16. do 22. dubna nabídne dohromady 15 festivalových snímků, z toho bude devět celovečerních a šest krátkých, a k tomu přibudou dva speciální.

Jedním z nich je dokument Pan Nikdo proti Putinovi, který na letošních Cenách Akademie vyhrál Oscara jako nejlepší dokumentární celovečerní film. Vznikl v české a dánské koprodukci a sleduje válečnou propagandu na ruských školách v době, kdy Rusko vede válku proti Ukrajině.

Čeští koproducenti snímku Pan Nikdo proti Putinovi Radovan Síbrt a Alžběta Karásková na oscarovém ceremoniálu (15. března 2026)
Fotografie celého týmu filmu Pan Nikdo proti Putinovi na oscarovém ceremoniálu (15. března 2026)
Z plakátu filmu Pan Nikdo proti Putinovi
Pavel Talankin, autor filmu Pan Nikdo proti Putinovi
4 fotografie

„Snažili jsme se vybírat filmy s tématy, které mohou místní lidi zajímat, které se dotýkají lidských práv, ale třeba i znevýhodněných menšin. Například časosběrný dokument o neslyšící ženě, která se kvůli svému handicapu cítí znevýhodněná ve vztahu se svou dcerou,“ přiblížil spolupořadatel Marek Turňa.

Festival nabídne i příběh dívky uvězněné v autě pod palbou v Gaze Hlas Hind Radžab, svědectví o systému státní kontroly Čína tě sleduje nebo film Ona o vykořisťování vietnamských dělnic v globálním průmyslu.

Součástí programu bude také beseda na téma Svoboda médií připravená ve spolupráci s organizací Zlínské jaro, kde budou hosty novináři Nora Fridrichová a Martin Fendrych. Uskuteční se i koncert kapely Cestující hudba nebo speciální uvedení dokumentu Dělníci samizdatu spojené s besedou se zlínskými disidenty Pavlem Jungmannem, Stanislavem Devátým a Bedřichem Koutným.

Detailní program, kde je možné koupit i vstupenky na jednotlivé projekce, je na webových stránkách jedensvet.cz/zlin.

Autor: