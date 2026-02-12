Krajský podnikatel roku vyrábí kabely a elektroniku pro Boeing či Airbus

„Jakub Gabriel je příkladem lídra, který dokáže spojit úctu k rodinné tradici s odvážnou globální expanzí. Porotu zaujal nejen technologickou vyspělostí své firmy, ale také pevnými hodnotami, díky nimž Ray Service staví na dlouhodobých partnerstvích místo rychlých zisků,“ vysvětlila Martina Kneiflová, která řídí kanceláře EY v Česku.
„Jeho aktivní podpora technického vzdělávání a rozvoje regionu Slovácka ukazuje, jaký má mít úspěšné podnikání přínos pro celou společnost,“ dodala.
Otec zakladatel
„Je to pro nás velká čest, překvapení a radost. Budeme hrdými držiteli tohoto titulu a těšíme se, že pomůžeme náš kraj rozvíjet. Nejde přece jen o ceny, ale hlavně o to sem přitáhnout mladé mozky, které nám z kraje zatím spíš utíkají,“ řekl Jakub Gabriel, který cenu přebíral se svým otcem Petrem.
Právě Petr Gabriel firmu, která vyrábí kabelové svazky a elektronická zařízení především pro vojenský a letecký průmysl, například pro společnosti Airbus nebo Boeing, založil v roce 1994 ve Starém Městě. Dnes ji řídí jeho synové Michal a Jakub.
Zatímco před deseti lety měl tržby 250 milionů korun, v roce 2025 už to bylo přes dvě miliardy. „Během dalších tří let máme opět v plánu se zdvojnásobit,“ dodal Gabriel.
Švédsko-český vojenský projekt
Hlavní závod se nachází ve Starém Městě, kde je necelých 500 zaměstnanců, skoro sto lidí pracuje na Slovensku a část v Rakousku.
Ray Service se nyní podílí na velkém švédsko-českém vojenském projektu. Pro nové pásové obrněnce CV90 určené české armádě dodá kabelové svazky. První vozidlo by mělo z výrobní linky státního opravárenského podniku VOP CZ v Šenově u Nového Jičína sjet letos na podzim.
EY Podnikatel roku je nejprestižnější světovou soutěží osobností byznysu. Český vítěz reprezentuje zemi na mezinárodním finále v Monte Carlu.