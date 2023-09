Odstartoval nový ročník Podnikatele roku. Naváže Zlínsko na úspěch šéfa Tescomy?

Loni se vítězem Zlínského kraje stal Tomáš Dudák ze společnosti SPUR. Nezávislá porota složená převážně z vítězů předchozích ročníků ocenila v jeho případě důraz na ochranu životního prostředí a odpovědné podnikání.

„Velmi si vážím tohoto ocenění, které určitě nevnímám jako uznání práce mé coby jednotlivce, ale práce celé skupiny lidí, kteří pomohli budovat naši firmu. Výhra v krajském kole soutěže je pro mě potvrzením, že to, co děláme, děláme dobře, a je pro nás motivací a inspirací do další práce,“ uvedl Tomáš Dudák.

Nominovat podnikatele do soutěže může kdokoliv prostřednictvím formuláře na www.podnikatelroku.cz. Na těchto webových stránkách je rovněž přihláška pro podnikatele, kteří se budou chtít do letošního ročníku zapojit. Uzávěrka přihlášek i nominací je 20. října 2023.

„Jsem přesvědčen, že se i tentokrát potvrdí, že máme v našem kraji spoustu šikovných podnikatelů, kteří mohou být svým nasazením, kreativitou a nápady inspirací pro ostatní. Soutěž EY Podnikatel roku je ideální příležitostí, jak se můžeme s těmito úspěšnými podnikatelskými příběhy seznámit,“ vyzval k zapojení do soutěže hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.