Nemocnice můžou mít mimořádné peníze z EU, podmínkou je rychlé čerpání

Pacienti i personál jsou přestěhovaní, stejně tak vybavení a přístroje, stavební firma je vybraná a rekonstrukce celé budovy oficiálně odstartuje za pár dní. Plicní oddělení, neurologie a onkologie v Uherskohradišťské nemocnici čekají rozsáhlé opravy, které budou stát bezmála čtvrt miliardy korun. Teď existuje možnost, že tuto částku Zlínský kraj nezaplatí z vlastního rozpočtu, ale z peněz Evropské unie.

„Nikdo jsme to nečekal, ale pro naši zemi i náš kraj je to ohromná příležitost,“ prohlásil hejtman Jiří Čunek, který má zdravotnictví na starosti.

Do českého zdravotnictví by v příštích letech mělo podle posledních informací přijít až 27 miliard korun, které mají pomoci se zmírněním následků koronavirové epidemie. Mohou být použity na zdravotnickou techniku i na stavby.

Jde ale o rychlé peníze a jednou z dosud platných podmínek je, že mají být vyčerpané do roku 2023. Šanci tak mají projekty, které jsou už teď alespoň rozpracované.

„Nová nemocnice je v tomto případě passé. Za tři roky hotová nebude, to je jasné. Ale když nám peníze z Unie pomohou s investicemi v ostatních nemocnicích, tak tím pádem na stavbu v Malenovicích více našetříme,“ upozornil Čunek.

Zlínský kraj by podle něj mohl v ideálním případě čerpat zhruba 1,7 miliardy korun. Peníze by pomohly třeba při financování zmíněné rekonstrukce plicního oddělení v Uherském Hradišti, kde je potřeba opravit elektroinstalaci, kanalizaci, vodovody, podlahy, omítky i vzduchotechniku.

Peníze by se ale daly použít také pro krajskou záchranku nebo na nákup přístrojů a vybavení do všech nemocnic v kraji.

Chybí magnetická rezonance

„Na tyto nákupy máme hotový tříletý plán, takže připravení jsme. Například chceme pořídit magnetickou rezonanci do nemocnice ve Vsetíně, což je špičkový diagnostický zobrazovací přístroj,“ připomněl Radomír Maráček, ředitel Nemocnic Zlínského kraje.

Magnetická rezonance stojí kolem 25 milionů korun. Je ale nutné postavit pro ni speciální budovu, která si například v Kroměřížské nemocnici před rokem vyžádala 104 milionů korun.

Vsetín je posledním okresním městem ve Zlínském kraji, kde pacienti tento přístroj k dispozici nemají.

Vedení také počítá s pořízením nových systémů pro operační sály, laboratorních přístrojů nebo s obnovou jedné ze dvou magnetických rezonancí v Baťově nemocnici ve Zlíně. Toto vybavení by pak sloužilo i v plánované nové nemocnici ve Zlíně-Malenovicích.

Podmínky čerpání evropských financí ale budou jasně dané až na konci srpna nebo v září.

„Zatím tam visí dva hlavní otazníky. První je, jestli bude skutečně nezbytné, abychom veškeré výdaje vyčerpali do roku 2023, nebo by termín bylo možné prodloužit do roku 2026. Druhým otazníkem je, jak nastavit systém rozdělení mezi kraje tak, aby si nekonkurovaly,“ upozornil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který má za Asociaci krajů spolu s Čunkem na starosti přípravu krajů.

Prodloužení do roku 2026

Z posledního jednání se zástupci kanceláří regionálního rozvoje ze všech krajů vyplývá, že na pořízení nebo obnovu technologií by měly kraje dostat stejný díl peněz. V případě staveb to ale nebude tak jednoduché.

„Je celá řada velkých projektů, které se v případě, kdy podmínkou čerpání může být i existence pravomocného stavebního povolení, za tři a půl roku stihnout nedají. A mohla by nastat velká konkurence krajů,“ naznačil Netolický.

I z toho důvodu chtějí kraje oslovit vládu, aby spolu s dalšími státy vyjednala v Bruselu prodloužení termínu čerpání. V takovém případě by se Zlínský kraj mohl pokusit stihnout třeba zvažovanou modernizaci nemocnic ve Vsetíně a Kroměříži.

„Do roku 2023 zbývá velmi krátká doba. Státy by peníze nebyly schopné čerpat a musely by je Bruselu vrátit. A použít je na nákup toho, co nemocnice aktuálně nepotřebují nebo nevyužijí, by bylo neúčelné,“ zdůvodnil Čunek.

Na oslovení vlád s tím, aby dojednaly v Bruselu prodloužení termínu, se v minulém týdnu dohodli čeští hejtmani i slovenští župani.