Sál, který Jiřičná navrhla, nese její jméno. Jsem dojatá, řekla zlínská rodačka

„Upřímně, jsem dojatá tou pozorností. Jsem architekt a celý život to s velkou radostí dělám, ale působí to, jako bych centrum stavěla sama. Ale tak to není, na tom se podílela obrovská spousta lidí, kterým bych za to chtěla poděkovat. Jsem moc ráda, že to vypadá, jak to vypadá. Vše je čisté, každý detail je udržovaný. Architekt nemůže být vděčnější, než když někdo jeho budovu udržuje,“ reagovala Eva Jiřičná.

Jiřičná žije a pracuje v Londýně, architektonický ateliér má ale i v Praze. Ve Zlíně žila s rodiči do svých čtyř let, poté se přestěhovali do Prahy. Do Velké Británie odjela v roce 1968 na stáž, ale po okupaci Československa jí úřady nedovolily vrátit se domů. Zpět přijela až po dvaadvaceti letech. Je držitelkou řady světových i českých cen a vyznamenání.

Zlínské Kongresové centrum bylo podle jejího návrhu dokončeno v roce 2011.

„Paní Jiřičná má obrovskou zásluhu na tom, že se jméno Zlína šíří do celého světa. Jsem velmi rád, že to byla právě ona, kdo nadčasovou stavbu pro naše město navrhl,“ konstatoval primátor Jiří Korec.

Obdrží nejvyšší vyznamenání od kraje

Současně město pojmenovalo Malý sál v Kongresovém centru po bývalé primátorce Ireně Ondrové. Podle Jiřičné má právě Ondrová spolu s někdejším rektorem Univerzity Tomáše Bati Petrem Sáhou velkou zásluhu na tom, že se Kongresové centrum podařilo postavit.

Oceňovaná architektka si převezme také Záslužné vyznamenání 1. stupně, a to za mimořádné zásluhy v oblasti architektury a designu a za vynikající reprezentaci Zlínského kraje. Ocenění zatím získaly pouze čtyři osobnosti, atletka Dana Zátopková, cestovatel Miroslav Zikmund, oční lékař Karel Kuběna a atlet Emil Zátopek in memoriam.

„Náš region potřebuje osobnosti a Eva Jiřičná příkladnou osobností je. Proto jsme se rozhodli jí udělit toto vyznamenání,“ vysvětlil hejtman Radim Holiš.

Jiřičná kromě Kongresového centra navrhla ve Zlíně také několik budov pro Univerzitu Tomáše Bati. Jde o Univerzitní centrum s rektorátem a knihovnou, Fakultu humanitních studií a rekonstrukci auly Fakulty managementu a ekonomiky.

„Když člověk vstoupí do těchto objektů, tak je z nich její styl a osobnost velmi cítit,“ konstatoval rektor univerzity Milan Adámek.