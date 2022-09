Zlínský kraj nakoupil levné energie jako jediný v Česku do konce roku 2024

Ostatním krajům končí výhodné smlouvy většinou letos, případně příští rok. Zlínský kraj má ceny zastropované až do konce roku 2024. Poradila mu to krajská Energetická agentura, jejímž prostřednictvím hejtmanství plyn a elektřinu nakupuje.

„Tento trh neustále sledujeme už patnáct let. Naučili jsme se předvídat, čteme zahraniční časopisy, samozřejmě sledujeme burzu a na základě všech zkušeností, co máme, jsme doporučili radě nakoupit energie ještě v době, kdy jsme sice netušili, že bude válka na Ukrajině, ale viděli jsme, že to s cenami nevypadá dobře,“ vysvětlila ředitelka agentury Miroslava Knotková.

Zatímco aktuálně se ceny pohybují mezi šesti až sedmi tisíci korunami za megawatthodinu za plyn a šestnácti až sedmnácti tisíci korunami za megawatthodinu za elektřinu, Zlínský kraj je nakoupil za zhruba 730 korun za plyn a 2 200 za elektřinu.

Otázku energií tak mají vyřešenou také všechna krajská zařízení sociálních služeb, nemocnice, školy, správy a údržby silnic nebo muzea.

„Komodity jsme nakoupili ještě v předkrizovém období. Byl to odvážný, ale jak se ukázalo, také velmi strategický krok,“ uvedl hejtman Radim Holiš. „Pro ostatní kraje a města bude mít skokový nárůst cen fatální dopad na rozpočet. To znamená, že budou nuceny utlumit veškeré investice,“ dodal.

Města počítají s úsporami

Některá města v kraji se do dalších let dívají s obavami. Třeba Zlín zaplatil loni za elektřinu necelých 16 milionů korun, letos by to podle předběžných informací mohlo být až 50. Nakoupenou ji má i na příští rok a cena je téměř dvojnásobná.

„Je zřejmé, že to zatíží provoz města vyššími náklady a může to mít v odstupu času dopad do výše investic,“ připustil už dříve náměstek zlínského primátora Pavel Brada.

O dvojnásobek oproti loňsku zvýšili v rozpočtu pro letošní i další roky náklady na energie v Uherském Hradišti.

„Energie nakupujeme na komoditní burze a jsme v těsném kontaktu s dohodcem, který nám navrhuje tu nejlepší a nejvýhodnější strategii nákupu na rok 2023. V tuto chvíli ale ještě nejsme schopní říci, kolik budou energie stát,“ doplnil mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.

Stejně je na tom Vsetín, kde mají smlouvu na elektřinu jen do konce letoška. „Konkrétní dopady na rozpočet proto zatím neznáme, nicméně předpokládáme úsporná opatření například ve fungování městského úřadu a městských budov,“ naznačila mluvčí vsetínské radnice Jana Raszková.

Kroměříž má cenu energií zafixovanou do konce příštího roku. „Dokonce jsem ji koupil na burze ještě před konfliktem na Ukrajině, a to se slevou 25 procent oproti ceně na rok 2022. Proto je tam velká úspora,“ poukázal dosavadní místostarosta Kroměříže Vratislav Krejčíř.

Cenový šok nehrozí, říká zlínská teplárna

Kolik si v příštím roce připlatí instituce a domácnosti, které odebírají teplo z centrálních zdrojů v některých městech v kraji, bude jasné během listopadu, kdy teplárny zveřejní ceníky.

Například zlínská teplárna zásobuje teplem a teplou vodou asi 17 tisíc domácností, veřejné budovy, školy nebo nemocnici. Letos zdražila mírně a razantní zvýšení cen nechystá ani pro příští rok.

„Za společnost Teplo Zlín lze uvést, že nehrozí žádné cenové šoky. Nepředpokládá se, že by došlo k nějakému výraznému navýšení. Běžná domácnost v bytě 3+1 spotřebuje ve Zlíně asi 30 gigajoulů za rok. Čtyřčlenná domácnost tak za teplo a teplou vodu letos zaplatí cca 23 tisíc korun,“ přiblížil mluvčí zlínské radnice Tomáš Melzer.

Letos nebude zvyšovat ceny pro domácnosti a další odběratele ani Zásobování teplem Vsetín. „Bohužel dojde k navýšení cen tepla od příštího roku, vzhledem k cenovému vývoji na trhu s plynem, který je palivem našich zdrojů ve Vsetíně. Finální kalkulace budeme mít k dispozici až v listopadu, ale předpokládám, že cena tepla neporoste o více než 50 procent,“ upřesnil předseda představenstva Zásobování teplem Vsetín Michal Chmela.

Rodiny v Uherském Hradišti napojené na Centrální tepelný zdroj by měly v příštím roce zaplatit za teplo cenu vyšší oproti té současné pouze o inflaci. Hlavním palivem je tam totiž uhlí.