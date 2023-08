Zlomená žebra i poraněná páteř. Úrazů na elektrokoloběžkách přibývá

„Od začátku roku jsme měli na našem oddělení šest takových pacientů,“ potvrdil primář ARO zlínské nemocnice Tomáš Gabrhelík. „Někteří měli zlomená žebra, poraněnou hlavu nebo i natrženou slezinu. U posledního případu jel z kopce na elektrokoloběžce muž pod vlivem alkoholu, nezvládl to a skončil u nás s pohmožděnými plícemi.“

Elektrokoloběžky jsou totiž čím dál rozšířenější a v některých městech také jednoduše dostupné komukoliv. Navíc jsou těžší, rychlejší a úrazy se stávají ve vyšší rychlosti. V některých případech proto jízda na elektrokoloběžce končí o dost hůř než na běžném cyklistickém kole. Například poraněním hlavy, pánve nebo páteře.

Kraj už má od dubna dokonce ve statistikách nehodu, která pro třiačtyřicetiletého muže skončila tragicky. Na elektrokoloběžce havaroval ve Fryštáku, stalo se to v noci, ve vysoké rychlosti z kopce a bez přilby. Vážným zraněním v nemocnici podlehl.

I krajští záchranáři potvrzují, že častěji zasahují u nehod, při kterých je jedním z účastníků cyklista nebo jezdec na elektrokoloběžce.

„Stále častěji se setkáváme se zlomeninami dlouhých kostí, časté jsou i úrazy ramene,“ přiblížil náměstek léčebné péče Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Dorian Pfeifer. „Jednoduše jde o úrazy, které si vyžadují operaci a rehabilitace je náročnější. Řada lidí, zvláště u elektrokoloběžek, pak zapomíná na přilbu. To pak jde o úrazy, kdy může hrozit závažné poranění mozku.“

V kraji policisté, záchranáři a nakonec i lékaři v posledních týdnech řešili třeba zranění dvaapadesátiletého muže ve Zlíně-Malenovicích, který řídil elektrokoloběžku s 3,57 promile alkoholu v krvi a bez přilby. Podobně skončil v úrazové ambulanci i dvaatřicetiletý podnapilý muž v Uherském Hradišti, který s koloběžkou naboural do zaparkovaného auta.

„Lidé se vracejí z nějakého večírku, vezmou elektrokoloběžku, aniž by měli potřebné vybavení, především přilbu,“ doplnil primář Traumatologického oddělení Baťovy nemocnice ve Zlíně Petr Menšík. „Pod vlivem alkoholu přecení své schopnosti, jedou příliš rychle, a to už je jen kousek k nehodě.“

Nezodpovědná jízda na elektrokoloběžce je ale nebezpečnější i pro okolí. Třeba sedmadvacetiletá žena nedávno srazila ve Zlíně malého chlapce, kterého záchranáři museli odvézt do nemocnice. Neměla přilbu a jela po chodníku, což se v případě elektrokoloběžky nesmí. Jezdit může jen na cyklostezce nebo silnici. Další jezdec zase srazil mladíka, který na jedné zlínské zastávce právě vystupoval z trolejbusu.

Vzhledem k množícím se vážným úrazům proto zdravotníci důrazně doporučují přilbu. A to i u dospělých, přestože povinná je jen pro děti do 18 let.