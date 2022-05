Lidé chtějí topit dřevem, kvůli ceně jsou ochotní zpracovat ho v lese

Pro takové dříví jezdívá, vždy po dohodě s majitelem lesa, i Svatopluk Hanák ze Zlína. Dělá to řadu let, nejčastěji v sobotu ráno. Vždy býval v lese sám. Teď to neplatí.

„Každé ráno je v lesích u Zlína několik aut lidí, kteří přijeli zpracovávat dřevo. Ta změna je obrovská. Dříve o to neměl skoro nikdo zájem,“ všiml si Hanák.

Pořezat a nanosit i těžké špalky k autu, často z větší vzdálenosti nebo obtížně přístupných míst, bývá náročné. Dosud to zájemce spíše odrazovalo. Ne tak dnes. Poptávka po dřevě je velmi vysoká, registrují ji majitelé lesů i prodejci palivového dříví či briket a pelet.

„Zájem lidí je neuvěřitelný a takto zjara jsme nikdy takovou poptávku po dřevě nezažili. Teď objednáváme až na červenec,“ přiblížil Jan Hajduk, jednatel společnosti Woodmark, která sídlí v Bučovicích a má pobočku ve Starém Městě.

Na začátku roku se firma, jež prodává palivové dříví, zpravidla zásobila dřevem a připravovala na sezonu, která začínala ve druhé polovině dubna. Letos odstartovala v lednu. „Od Nového roku jsme jeli na sto procent, teď jedeme na sto padesát procent,“ hlásí Hajduk.

Lidé dělají přesčasy, nabírají se brigádníci. „Zájem je dvojnásobně větší, možná i více, od rána do večera zvoní telefon. Lidé musejí počkat minimálně měsíc, měsíc a půl,“ zmínil prodejce palivového dříví Jaroslav Botík z Rusavy. „Ve zprávách lidi masírují, že zdražuje elektřina a nebude plyn. Všem zbývá poslední možnost – dřevo,“ dodává.

Prodejci dříví se shodují v tom, že lidé panikaří, nicméně jejich uvažování je logické. I u dřeva však rostou ceny. A není to tak, že by si prodejci dříví, briket či pelet svévolně zvyšovali marže. Rostou jim náklady výroby včetně ceny nakupovaného dřeva. Za poslední rok někde narostly až dvojnásobně, což se nikdy dříve nestalo.

„Takové zdražení nepamatuji, cenu jsme neměnili tři roky, ale teď se mění velmi rychle. Důvodem je fakt, že se nám zdražily vstupy, dřevo, pohonné hmoty i elektřina,“ vyjmenoval Hajduk, jenž zdražoval o několik desítek procent.

Ceny dřeva byly nízké kvůli kůrovci

Botík loni prodával kubík tvrdého skládaného dřeva za zhruba 1 350 korun, teď za 1 900 a ceny se podle něho můžou dostat přes 2 tisíce. „Ceny dnes při objednávkách negarantuji, protože nevím, kolik bude stát dřevo za pár týdnů,“ řekl.

Společnost Waldera z Brumova-Bylnice vyrábí z pilin brikety a pelety, zdražila je už o 30 až 40 procent. Navzdory tomu o ně mají zákazníci nebývalý zájem. A aby jej mohla firma uspokojit, přestala vyvážet do ciziny. „Zájem je mnohonásobně vyšší, než býval,“ nastínil jednatel firmy Waldera Marek Řebíček. „Ruská válka vzbuzuje v lidech obavy, že může být ještě hůře, proto nejsou neobvyklé ani nákupy na dvě sezony,“ poznamenal.

Tisíce domácností jsou ve městech a obcích Zlínského kraje napojeny na plyn a dnes přemýšlejí o tom, že by si pořídily ještě alternativní palivo. Podle Řebíčka není šance, že by ceny dřeva v dohledné době klesly, neboť v Evropě scházejí miliony tun briket i pelet, jež sem přicházely z Ukrajiny, Ruska i Běloruska.

„Nabídka s poptávkou se může srovnat tak za rok,“ odhadl Řebíček. Zdražování je pro lidi o to citelnější, že loni byly ceny například smrkového dřeva nejnižší za posledních zhruba 10 let, neboť ho bylo kvůli kůrovcové kalamitě na trhu nadbytek. Teď už to neplatí. „V porovnání s předchozími roky se poptávka zvyšuje,“ poznamenala mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová. „Palivového dříví je v souvislosti s doznívající kalamitou méně, stále však dostatek. Největší zásoby máme ve smrkovém dříví,“ dodala.

Nestíhají ani výrobci kamen a krbů

Fakt, že lidé chtějí přecházet na vytápění dřevem, má dopad také na výrobce a prodejce kotlů, krbových kamen a krbů. I oni jsou zasypaní objednávkami, které nestačí vyřizovat.

„Když se loni na podzim začaly výrazně zvyšovat účty za energie, lidé poptávali zejména volně stojící krbová kamna a krby, ale vlastně všechno, co je na dřevo,“ popsal prodejce kamen a krbů Petr Jurčák z Lípy. „Poslední týdny zaznamenáváme vyšší zájem o topidla i s teplovodním výměníkem,“ přiblížil.

To znamená, že lidé chtějí tepelný zdroj na dřevo napojit na rozvody tepla do celého bytu či domu. „Narážíme ale na naplněnost našich kapacit. Do konce října nejsme schopni žádnou zakázku pokrýt,“ upozornil Jurčák. „Dodací lhůty u některých výrobců jsou dnes katastrofální,“ konstatoval. Výrobci se totiž potýkají s nedostatkem materiálů, což také souvisí s válkou na Ukrajině.