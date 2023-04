Firmám v kraji se dařilo, nezastavily je vysoké ceny ani propady v odbytu

Přesto výrobní podniky loni většinou navyšovaly tržby i zisky, i když někde o něco méně, než předpokládaly. To platí například pro výrobce pilových pásů Dudr Tools ze Sazovic, který loni zvýšil tržby rekordně o necelých 17 procent na 180 milionů korun. Plánoval si ale, že by to mohlo být až 200 milionů. K velmi slušnému výsledku firmě přispěly investice do rozšíření výrobních prostor, strojního vybavení i do vývojového centra.

„Nakonec to ale nebyl vůbec snadný rok – zvýšily se ceny energií, potýkali jsme se s nedostatkem materiálů i lidí. Začalo se mluvit o recesi a útlumu a někteří naši zákazníci omezovali výrobu,“ shrnul ředitel Dudr Tools Ondřej Turecký. „Situace není perfektní, ale taky ne zoufalá. Musíme bojovat jako všichni,“ upozornil.

Firmě pomohlo, že měla na loňský rok zafixované ceny energií, tudíž se jí jejich zdražení nepromítlo do nákladů. A letos už mírně klesají.

Jiných společností se ale zdražování dotklo už loni, ale i přesto se jim dařilo. To je případ vsetínského výrobce stínicí techniky Climax, který měl loni tržby 1,6 miliardy, což je o 13 procent víc než v roce 2021. Plánoval však, že by to mohlo být ještě o 6 procent více, což se nakonec nepodařilo.

„Jsme si vědomi toho, že konkurence na trhu bude mnohem silnější než v dobách hojnosti. A je možné, že některé firmy mohou mít problémy. Bereme současnou situaci jako velkou výzvu,“ nastínil obchodněprovozní ředitel Climaxu David Žabčík.

Společnost DFK Cab, která v Uherském Hradišti vyrábí automobilové kabiny zejména na vývoz, loni navýšila tržby na téměř půl miliardy korun, což bylo o zhruba 100 milionů více než předloni. Zisk jí vyskočil z 32 na 48 milionů.

„Minulý rok byl pro nás přelomový. Otevření druhého výrobního provozu a související významné navýšení kapacity posunulo DFK Cab na pozici předního světového výrobce komponentů pro sektor UTV (malé čtyřkolky – pozn. aut.),“ zmínil ředitel společnosti Michal Burda.

Trochu jiná situace byla ve zlínském holdingu HP Tronic, jemuž sice vzrostly tržby o 5 procent na více než 25 miliard korun, ale zisk klesl o 350 milionů. Součástí skupiny je maloobchodní prodejce spotřební elektroniky Datart, který loni otevřel pět prodejen. Celkem jich má 115 v Česku a 21 na Slovensku. Ovšem dražší energie a pohonné hmoty poznamenaly zájem lidí nakupovat.

„To mělo negativní dopad na spotřebitelskou náladu a poptávku, které se promítly i do trhu se spotřební elektronikou,“ podotkl výkonný ředitel HP Tronic Kamil Čejka. „V dané situaci a kontextu celého roku jsou dosažené hospodářské výsledky velmi dobré.“

Vysoké energie omezují konkurenceschopnost

O 15 procent na zhruba 2,3 miliardy se zvedly tržby zlínské Kovárně Viva. S produkcí přesahující 27 tisíc tun je stále největší zápustkovou kovárnou v Česku, i když jí válečný konflikt narušil odběratelsko-dodavatelské řetězce. Dlouhodobě jí také scházejí zaměstnanci a energie meziročně vzrostly o 300 procent.

„Energie je významnou nákladovou položkou a při těchto cenách energie Evropa ztratí konkurenceschopnost,“ zdůraznil ředitel Kovárny Viva František Červenka. „I přes tyto významné vlivy jsme dokázali zajistit růst tržeb a udržet výši hospodářského výsledku a finanční stabilitu na úrovni předchozího roku.“

Na ohrožení konkurenceschopnosti v důsledku vyšších vstupních nákladů, do kterých je třeba započítat i zvyšování mezd, upozorňují i jinde. „Byli jsme nuceni zvyšovat ceníky našich výrobků, což snižuje naši konkurenceschopnost zejména na mimoevropských trzích,“ uvedl finanční ředitel zlínské strojírenské firmy Tajmac-ZPS Jan Kurinec.

„Uvnitř firmy intenzivně řešíme zejména výrobky a projekty s nižší přidanou hodnotou a zároveň s velkou konkurencí zejména asijských výrobců. Není jisté, že tuto práci vzhledem ke zvýšeným nákladům udržíme i v budoucnu,“ dodal.

Přesto má podnik nejlepší výsledky za posledních pár let, tržby byly zhruba 1,2 miliardy korun a zisk před zdaněním přes 20 milionů. V letech 2015 až 2018 však tržby byly až o 400 milionů vyšší.

Výrobní podniky věří, že se situace letos bude zlepšovat, i když s jistotou to nedokáže říci nikdo. „Díky oživení poptávky u našich zákazníků předpokládáme mírný růst tržeb,“ věří Červenka. Záležet bude zejména na tom, jak se bude vyvíjet evropská a globální ekonomika.

„Stále vidíme velký potenciál růstu obratu na zahraničních trzích, kde je náš tržní podíl marginální a je možné jej zvyšovat,“ naznačil Žabčík. „Náš plán je opět dvouciferný nárůst. Máme rozpracováno velké množství obchodních příležitostí s dobrým potenciálem,“ podotkl Turecký. „Pokud výrobní aktivita půjde nahoru, pak věřím, že problémy zvládneme,“ řekl Kurinec. „Pokud bude stagnovat a v horším případě klesat, jednoduché roky nás nečekají.“