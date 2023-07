Překvapení se ve Zlíně nekoná, městské divadlo povede ekonomka Pelková

„Potěšilo mne to, samozřejmě. Ale když jsem zvažovala, zda se do výběrového řízení přihlásit, vnímala jsem i podporu uvnitř divadla. Kdybych ji od svých kolegů necítila, tak bych do toho nešla,“ reagovala na rozhodnutí Pelková.

„Určitě v dalších letech chceme udržet uměleckou úroveň našeho divadla a docílit toho, aby k nám diváci chodili rádi a často,“ doplnila.

Posledních 16 let měla ve zlínském divadle na starosti ekonomický úsek. Během té doby se na ředitelském postu vystřídali tři muži. Antonín Sobek, Petr Michálek a nakonec Josef Morávek.

Právě po odvolání třiašedesátiletého brněnského divadelníka, se kterým město ukončilo pracovní poměr po půlroční zkušební době loni v prosinci, byla Pelková pověřená řízením.

Výběrové řízení vypsala radnice v květnu. Kromě Pelkové se do něj přihlásili další dva uchazeči. Všichni splnili požadavky a postoupili do druhého kola.

Hledala se osobnost, která má vynikající organizační, komunikační a prezentační schopnosti, reprezentativní vystupování a minimálně tříletou zkušenost v řídicí funkci nejlépe v oblasti kultury. Podmínkou bylo i vysokoškolské vzdělání, kulturní přehled a znalost fungování příspěvkové organizace. Konečné rozhodnutí bylo jednoznačné.

„Irena Pelková předložila jasnou koncepci divadla na příští čtyři roky a svoji koncepci obhájila. Disponuje navíc odbornými znalostmi, praxí a má zkušenosti s vedením velkého kolektivu,“ uvedl primátor Jiří Korec.

„Těší mě, že členem komise byl i bývalý ředitel divadla a současný rektor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Petr Michálek, který paní Pelkovou velmi dobře zná a také u něj byla jasnou vítězkou konkurzu,“ zdůraznil.

Zároveň připomněl, že nově jmenovaná ředitelka naplňuje záměr města, které do ředitelské funkce hledalo schopného rozvojového manažera s kulturním přesahem.

Ve výběrové komisi zasedla také ředitelka Slováckého divadla v Uherském Hradišti Libuše Habartová. Ta byla dříve vedoucí interního auditu města a po rozkolu uvnitř Slováckého divadla a následné rezignaci ředitele Jaroslava Bartoše byla pověřená jeho řízením. Teprve rok poté ji radní jmenovali do funkce ředitelky uherskohradišťské scény.

Po mnoha letech tak nastává zásadní změna ve vedení obou profesionálních divadel ve Zlínském kraji, které povedou ženy.