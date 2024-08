Pronájmy bytů ve Zlíně jsou drahé, víc platí rodiny jen v Praze a Brně

Petr Vaculík bydlí s přítelkyní ve dvoupokojovém bytě na zlínském sídlišti Jižní Svahy a platí za něj 14 tisíc korun měsíčně. Přesněji řečeno platili. Letos na jaře za nimi přišel majitel s tím, že nová cena bude o tisíc korun vyšší.

„Řešili jsme, co s tím, ale nakonec jsme kývli. Nechce se nám stěhovat jinam. Navíc v domě se vyměnila okna a dělaly i další úpravy, čímž majitel zvýšení odůvodnil,“ popisuje Vaculík, který podle svých slov ve smlouvě nemá inflační doložku. „Máme pronájem zatím jen na rok, ale rádi bychom na dobu neurčitou. Člověk pak má větší jistotu, i když bude třeba postupně platit vyšší částku.“

Také jeho příklad potvrzuje, že zatímco ceny bytů na Zlínsku už dávno nepatří mezi nejvyšší v zemi, v oblasti pronájmů se město stále drží velmi vysoko. Metr čtvereční tady průměrně vyjde na 277 korun. Podle aktuálních údajů společnosti Deloitte stojí pronájmy více pouze v Praze (408 Kč/m2) a Brně (345 Kč/m2). Jen o korunu levnější pak je Středočeský kraj.

„Ceny se oproti loňsku mírně zvýšily, ale poptávka po pronájmech je pořád velká,“ popsal Tomáš Jurečka z M&M reality. „Nejvíce chodí zájemci ve věku 25 až 40 let. Kolem 35 až 40 let už přichází zlom, kdy mají lidé už nějakou částku naspořenou a chtějí si byt koupit. Dnes jim nahrává i snižující se úroková sazba.“

Cena nájemního bydlení roste

Mírné snižování cen pronájmů, k němuž došlo na konci loňského roku, bylo podle analýzy firmy Deloitte krátkodobým jevem.

„Cena nájemního bydlení v Česku dále roste a potvrzuje tím střednědobý trend. Oproti prvnímu kvartálu letošního roku, kdy šlo o jedno procento, je nyní růst o něco rychlejší a atakuje 3,5 procenta,“ sdělil Petr Hána, ředitel oddělení nemovitostí a stavebnictví v Deloitte.

Asociace nájemního bydlení však obavy z dalšího nárůstu brzdí. „Cena bytů půjde nahoru rozhodně rychleji než nájmy. V tuto chvíli se zdá, že faktory ovlivňující růst nájmů jsou už za námi nebo zmizely. Nečekáme nic dramatického. Zatímco nyní se hypotéky průměrně pohybují kolem pěti procent, na konci roku 2024 by mohly být kolem 4,5 procenta,“ řekl prezident asociace Jakub Vysocký.

Podle lidí z branže začíná cena pronájmů s energiemi ve Zlíně na částce 220 až 350 korun za metr čtvereční u starších bytů. Pěkné novější či opravené byty pak vyjdou klidně až na 350 korun. Nejvyšší nájmy jsou pak podle údajů Deloitte v novostavbách a projektech developerů.

„Novostavby jsou kapitola sama pro sebe, řada lidí na ně finančně nedosáhne. Pokud je u nich cena výrazně nadstřelená, nájemce se obvykle hledá delší dobu,“ podotkl Jurečka.

Rostoucí ceny pronájmů jsou zároveň dobrou zprávou pro vlastníky nemovitostí. „Výše pronájmů na rozdíl od prodejních cen patří na Zlínsku mezi nejvyšší v republice. Jen nejlukrativnější oblasti mají pronájmy o něco dražší,“ upozornil Miroslav Zvonek, majitel stejnojmenné zlínské realitní kanceláře.

„Proto v současné době je, a v blízké budoucnosti bude, velmi zajímavé tady kupovat nemovitosti jako investici a pronajmout je. Návratnost, tedy poměr kupní cena a výše čistého nájmu, patří mezi nejlepší v celém Česku. Kam se hrabe Praha nebo Brno či jiné atraktivní regiony,“ dodal.

Města chystají nové bydlení

Investor si ale musí dobře spočítat, zda se mu nákup vyplatí. „Vždy je otázkou, jaký má záměr. Zda chce byt čistě na pronájem a neřeší nárůst jeho tržní ceny, nebo to má vypočítané na zisková procenta. Pak je pro něj nájem příjemný bonus,“ podotkl Jurečka.

„Celkově ale platí, že koupit byt na pronájem má smysl, protože to v případě nákupu na úvěr umoří část splátky. A také je to zhodnocení peněz do budoucna,“ doplnil realitní makléř.

Situaci s pronájmy by mohla pomoci aktivita měst, která se pouštějí do stavby městských bytů. Krajský Zlín staví nový bytový dům v ulici Na Slanici, kde bude 31 bytů. Připravil také nájemní byty v lokalitě U Majáku, které cílí především na absolventy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Výhledově pak magistrát chystá novou čtvrť pro bydlení nazvanou Boněcký rybník, nabídne tam 400 bytů.

Otrokovická radnice v létě zahájila stavbu Nových Hurdisek, komplexu tří bytových domů. Každý z nich nabídne 14 bytů o dispozicích 1+kk, 2+kk a 3+kk.