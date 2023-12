Nové trolejbusy do Zlína nedorazily. Dopravní podnik se chystá na soud

Zlínský dopravní podnik se hodlá se obrátit i na policii a Evropskou unii.

Případ začal tím že společnost SOR Libchavy vyhrála soutěž na dodávku čtyř hybridních trolejbusů na bateriový pohon. Jenže v původním termínu a ani několik měsíců po něm je nedodala. Tvrdila, že je to kvůli potížím subdodavatele, který neposlal potřebný díl.

Dopravní společnost Zlín–Otrokovice (DSZO) tak přijde o evropskou dotaci téměř 40 milionů korun, kterou na tuto zakázku získala. A cestující se nesvezou v moderních trolejbusech.

Ředitel DSZO Josef Kocháň zatím nedokáže říci, jakou sumu bude chtít podnik vysoudit. „Dáme to posoudit právníkům a pak předložíme majitelům,“ řekl Kocháň.

Vlastníky dopravního podniku jsou města Zlín a Otrokovice. Trolejbusy, které výrobce nedodal, ale v MHD chybět nebudou. Dopravní podnik v současné době přebírá dva nové vozy, které vysoutěžil v jiném tendru. Současně opravuje staré.

Dopravní podnik už vůči SOR Libchavy učinil první kroky. „Jednostranně jsme jim sdělili, že od smlouvy odstupujeme. Tím pádem je zakázka zmařená. Začneme vypočítávat náhradu škody,“ přiblížil právník DSZO Radek Ondruš.

Původní dodací lhůta společnosti vypršela na začátku dubna. Pak prodlužovala termíny, ale cíle neplnila. Podle Ondruše byl poslední termín 30. října a následně firma přestala komunikovat.

Dopravní podnik přitom musel dotaci vyúčtovat do konce letošního roku. A aby to stihl, musel by trolejbusy převzít do začátku prosince, což se nestalo. Proto bude dávat žalobu o náhradu škody.

„Škoda vznikne v tom, že budeme muset vynakládat vyšší náklady na servis starých autobusů, tady se budeme hádat o každou korunu. Oni to odmítnou a bude to dlouhý proces,“ předpokládá Ondruš. „Proces výpočtu škody je ale složitější, náhrada se může pohybovat i ve výši dotace,“ připustil.

Na Slovensko trolejbusy zamířily

Podle Ondruše SOR Libchavy nedodal v termínu vozy ani některým jiným dopravním podnikům, přitom ale některé zákazníky na Slovensku měl naopak uspokojit. Proto se chce obrátit i na policii a evropské orgány. „Zaměříme se na to, jestli nás nepoškodili svým jednáním, jestli to nemohli zajistit jinak prostřednictvím jiného subdodavatele a jestli v době, kdy měli plnit nám, neplnili přednostně někomu jinému,“ podotkl Ondruš.

„Necháme prověřit, jestli nebyl spáchán trestný čin. Chceme do toho zapojit také orgány Evropské unie, protože pokud deformují trh ve prospěch jiných subjektů, tak je to špatně,“ doplnil.

Společnost SOR Libchavy, jejíž vozy jezdí například v Polsku, Nizozemsku, Srbsku, Lucembursku, Rusku či Belgii, od začátku tvrdí, že potíže zavinilo selhání dodávky jednoho z jejích subdodavatelů.

„Důvodem nedodaní trolejbusů je nedodaní trakční výzbroje od firmy Cegelec,“ sdělil před časem mluvčí SOR Libchavy Jan Nápravník. Na aktuální dotazy MF DNES vedení podniku nereagovalo.

Nenecháme je, aby jim to prošlo, říká právník

Podle DSZO se výrobce mohl obrátit na dalšího subdodavatele nebo zvolit jiné technické řešení. „Mají povinnost chovat se tak, aby jinému nevznikla škoda. Nenecháme je, aby jim to prošlo,“ vzkázal Ondruš.

Dopravní podnik bude náhradu vymáhat i se sankčním úrokem, takže by nakonec neměl tratit. Přímá škoda mu nevznikla, ale bude vznikat postupně. „Jediný, kdo na to fakticky doplatí, budou cestující, kteří budou mít snížený komfort,“ uvedl Ondruš.

Firma SOR Libchavy měla do poloviny dubna dodat hybridní trolejbusy také pražskému dopravnímu podniku. Teprve v půlce prosince ho ale vyzvala, aby si vozy začal přebírat. Kvůli dotaci je podnik potřebuje mít do konce roku.

„Nyní očekáváme od výrobce fyzické předání všech patnácti vozidel včetně veškeré dokumentace,“ konstatoval vedoucí odboru komunikace Dopravního podniku hlavního města Prahy Daniel Šabík.

Dopravní podnik v Prešově od SOR Libchavy na konci listopadu dostal první ze čtyř parciálních trolejbusů, které si objednal. Výrobce také dodával vozy bratislavskému dopravnímu podniku či do Bulharska.