Slíbené trolejbusy nedorazily. Dopravnímu podniku hrozí, že přijde o dotaci

DSZO trolejbusy s bateriemi nasazuje hlavně na linky do Kostelce a Štípy, kam nevedou troleje. Čtyři nové vozy za téměř 50 milionů měly posílit jeho vozový park. Dosud se tak ale nestalo a není ani zřejmé, kdy by to mohlo být.

„Zatím jsme uplatnili smluvní pokutu za pozdní dodání zboží, což nám kryje bankovní záruka,“ nastínil právník dopravního podniku Radek Ondruš.

Smluvní pokuta je 0,05 procenta z kupní ceny za každý den z prodlení, tedy 25 tisíc korun denně. A to do pěti procent kupní ceny (2,5 milionu korun). Platí se z bankovní záruky dodavatele.

„Současně jednáme o prodloužení dotace. Pokud nebude prodloužena, budeme muset od kontraktu odstoupit. A v tom okamžiku začneme řešit s dodavatelskou firmu náhradu škody,“ přiblížil Ondruš.

Dopravní podnik musí dotaci vyúčtovat do konce roku. A aby to stihl, měl by trolejbusy dostat nejpozději do podzimu. Náhrada škody by se netýkala ztráty dotace, ale nutnosti dát do pořádku starší vozy, které by nasadil do provozu místo nových, s nimiž počítal.

„Musíme začít vyčíslovat škody a připravovat náhradní řešení,“ zmínil Ondruš. „Dopravní obslužnost tím však dotčena nebude. Komfort osob bude nižší, ale s tím se nedá nic dělat,“ doplnil.

Výrobcům chybí potřebné komponenty

Zlínský dopravní podnik vybral ve veřejné soutěži společnost SOR Libchavy, jejíž vozy jezdí například v Polsku, Nizozemsku, Srbsku, Lucembursku, Rusku či Belgii. Svému závazku však v tomto případě nedostála. Jako důvod uvádí selhání dodávky jednoho ze subdodavatelů.

„Důvodem nedodaní trolejbusů je nedodaní trakční výzbroje od firmy Cegelec,“ sdělil mluvčí SOR Libchavy Jan Nápravník. „Se zlínským dopravním podnikem jsme v úzkém kontaktu, zákazník má o stavu a průběhu projektu aktuální informace,“ dodal.

Vedení DSZO ale říká, že průběžné informace nedostává a ani netuší, kdy by mohly trolejbusy přijít. „Nekomunikují s námi, nejsou schopni říci ani orientační termín,“ poznamenal Ondruš.

Podle něho měla firma SOR dopředu vědět, jestli má její subdodavatel potíže. „Budeme si ověřovat, jestli přednostně neuspokojují někoho jiného. Jestli ano, jde o porušování povinnosti při správě cizího majetku. Pak už půjdou rukavičky dolů,“ vzkázal Ondruš.

Zlínská dopravní společnost ale není jediná, která čeká na dodávku vozů. Problémy mají také v Jihlavě. Tamní dopravní podnik měl dostat šest parciálních trolejbusů už loni v červnu. A stále je nemá. Důvod je stejný jako ve Zlíně. Sdružení firem, které má vozy vyrobit, to zdůvodnilo chybějícími komponenty elektro výzbroje.