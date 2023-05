Dopravních hřišť přibývá. Naučí děti, jak se mají pohybovat v provozu

„Bylo vytipováno více lokalit, ale pouze Radostova splňovala potřebné parametry dostupnosti, rozlohy samotného hřiště, zázemí pro učebny, sociálního zázemí a parkovacích ploch pro možnost příjezdu autobusů v rámci školní výuky,“ ozřejmil starosta města Marian Ležák.

Nově upravené prostranství má sloužit především mládeži, a to jak pro praktickou výuku, tak i pro trávení volného času.

„Hřiště bude tvořit asfaltová plocha cest včetně kruhového objezdu, chodníky, vodorovné a svislé dopravní značení,“ vysvětlila Magdalena Blahová z odboru správy majetku. „Velikost svislého dopravního značení bude použita v měřítku dvě třetiny oproti standardní velikosti.“

Na plochu by v budoucnu měly být navázány další aktivity. Počítá se se vznikem multifunkčního a dětského hřiště, v plánech je prostor pro beachvolejbal a časem přibude i výletiště pro veřejné a rodinné akce.

Mimo Luhačovic se dopravního hřiště letos dočkají i Valašské Klobouky. Vyroste u základní školy a bude stát přes pět milionů.

Pro obě města i jejich širší okolí je to zásadní zpráva. Školáci odtud totiž nebudou muset dojíždět do Zlína. „Dostat se z Valašskokloboucka do Zlína autobusem zabere hodinu dvacet, navíc to školy stojí značné náklady,“ zmínil krajský koordinátor BESIP Zdeněk Patík. „Nyní se jim situace podstatně zjednoduší.“

Nově postavenými hřišti se pokryje většina potřebných míst ve Zlínském kraji. „Ještě nám zůstává Rožnov pod Radhoštěm, kde využívají mobilní dopravní hřiště,“ zmínil Patík. „To je sice náplast, ale ne dlouhodobá.“

Modernizovat se bude plocha v Uherském Hradišti, která se rozšíří o pár vozovek. Nová dopravní hřiště budou disponovat i moderními prvky. Například řadiči světelné signalizace, které jsou napojené na wi-fi.

„Učitel se tak může na zařízení napojit a ovládat je z dálky. Může situaci zastavit, když děti dělají něco špatně, přijde a vysvětlí jim to,“ popsal Patík.

Hřiště v Kloboukách bude mít i netradiční prvek v podobě kopce. Ten má děti připravit na reálné situace na silnicích.

„Zvlášť ve valašském kopcovitém terénu se to přímo nabízí,“ upozornil krajský koordinátor BESIP. „Umět brzdit, správně si přeřadit při jízdě v kopci, to jsou věci, které ne každý zvládá.“