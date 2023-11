Dopravní komplikace ve Vsetíně i na výpadovkách z města skončí už za pár dnů

Důvodem je stavba okružní křižovatky, která je součástí budoucí rampy Mostecká na sjezdu z obchvatu Vsetína. Dobrá zpráva je, že práce už končí a v polovině listopadu má být místo průjezdné.

„Přes den je to obtížné, ale nedalo se to udělat jinak,“ řekl starosta Vsetína Jiří Čunek. „Lidé zdržení podstupují neradi, ale chápou výhody, které nám to přinese,“ dodal.

Půjde opravdu o zásadní změnu. Až bude v příštím roce kompletně hotovo, vznikne napojení obchvatu, který tvoří spojnici od Valašského Meziříčí a Ústí u Vsetína, na hlavní trasu Vsetín – Zlín.

Dosavadní křížení směrů už dávno neodpovídá hustotě dopravy, a protože je v něm nutné odbočení vlevo, vznikají nebezpečné situace. Nová rampa povede auta tak, aby se točila jen vpravo, což je pro řidiče mnohem jednodušší a zajistí to plynulost jízdy.

Výstavba rampy Mostecká ve Vsetíně výrazně zlepší plynulost a bezpečnost dopravy.

Nově budovaná okružní křižovatka a cesta, na které leží, bude na zimu bez omezení a umožní průjezd skrz město. Práce na stavbě rampy, kde se momentálně buduje opěrná zeď, pokračovat budou. Nezasahují ale do jízdních pruhů.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vybuduje i nové autobusové zastávky a upraví místní cesty včetně chodníků a parkovacích ploch.

V průběhu listopadu dokončí ŘSD i práce na dvou trasách ze Vsetína: na spojnici Vsetín – Zlín, kde je zásadní omezení v Liptále, a v Jablůnce na cestě Vsetín – Valašské Meziříčí.

Průtah Liptálem bude možný bez potíží v závěru tohoto týdne. „Bude to průjezdné jen s drobnými omezeními kvůli dokončovacím pracím,“ sdělil šéf ŘSD Karel Chudárek.

Obyvatelé obce se na ukončení prací hodně těší. Zatímco hlavní trasa obec míjí, objížďka svedla auta mezi domy. A i když sem smí jen vozy do 3,5 tuny, občas se našel i zbloudilý kamion. „Byla to velká změna a chvíli trvalo, než se to zaběhlo. Hlavní problém je, že cesta uvnitř obce není dostatečně široká,“ poznamenal starosta Liptálu Milan Daňa.

Většina řidičů ale pravidla respektovala. „Uvědomuju si snad jen jednu nehodu, která ten průjezd uzavřela,“ vzpomíná Daňa.

Silničáři tady v létě začali s opravou mostu přes potok, který je součástí hlavní silnice. Navázali pak ještě pokládkou nového povrchu v úseku mezi Lhotou u Vsetína a Liptálem v délce 2,3 kilometru.

Jablůnka je dopravou stále přetížená

Zhruba o dva týdny déle si na návrat k normálu počkají obyvatelé Jablůnky, která leží na hlavní spojnici mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím. I tady se ale před zimou bude jezdit bez omezení, které způsobila oprava povrchu vozovky.

„Práce komplikují život lidem v Jablůnce i těm, kteří tudy projíždějí. Na druhou stranu musím říct, že s průběhem prací a s tím, jak s námi firma i ŘSD komunikují, jsme hodně spokojeni,“ podotkl starosta Jablůnky Petr Brinček.

Stavbaři podle něj pracovali i o víkendech, aby byla během týdne dopravně dostupná průmyslová zóna. A také dokázali bez odkladů řešit potíže, které se v průběhu vyskytly, třeba s odvodněním autobusových zastávek.

Stavba se týkala opravy povrchu současné silnice a nesouvisela s obchvatem obce, který jednou odvede tranzitní dopravu. Ta dnes Jablůnku doslova přetíná na dvě části a přejít vytíženou silnici je pro chodce těžký úkol.

Jeho vznik je na dohled, ale i když už se chystá budování fotbalového hřiště na novém místě, protože to původní je v trase cesty, a překládalo se vysoké napětí, lidé jsou opatrní. „Plánuje se to tak dlouho, že tomu někteří pořád nevěří. Ale až to bude hotové, moc nám to pomůže,“ věří Brinček.

Listopad je termín, kdy mají skončit práce i na dalších dopravních stavbách v kraji. Velmi očekávané je zprůjezdnění Buchlovských kopců. Dopravu řídí semafory, které zde zůstanou do 9. listopadu.

Před dokončením je také největší dopravní stavba ve Zlíně. Křižovatku ulic Mostní a Březnická budou nově řídit semafory a od 20. listopadu zde bude platit zkušební provoz, během něhož se sem vrátí auta v obou směrech.