Policie ve Zlíně chystá nové kamery, změří auta na Kudlově i v Salaši

„Měřený úsek bude hodně dlouhý, povede přes celou zastavěnou část obou lokalit. Často se stává, že při nájezdu do ní řidiči jedou rychle, je třeba to hlídat,“ uvedl ředitel městské policie Milan Kladníček.

Zařízení při vjezdu do místní části načte poznávací značku auta a zaznamená čas. Totéž se stane při výjezdu z oblasti, kde bude druhé měřící zařízení. Z doby jízdy se potom vypočítá průměrná rychlost, a pokud bude překročená, jde o přestupek. Kamery navíc dokážou hlídat oba směry a zachytí i motocyklisty.

Motoristé přitom budou vědět o tom, že se dostali do měřeného úseku. „Není to žádná past na řidiče, budou tam dopravní značky, které na měření upozorní,“ doplnil Kladníček.

Město už vybralo firmu, která práce provede. Čeká na přípojku k elektrické síti a pak osází kamery. Náklady na oba úseky jsou šest milionů korun. „Spuštění kamer do ostrého provozu by mělo proběhnout nejpozději do konce listopadu,“ řekl mluvčí magistrátu Tomáš Melzer.

Informace z měřicího zařízení půjde na dispečink městské policie. Pokud bude špatně vidět kvůli dešti, blátu či slunci, strážník může zkontrolovat SPZ auta. Chybovost zařízení je podle Kladníčka zhruba dvě procenta.

Městská policie řeší i další kamery. Na sídlišti Jižní Svahy by měly doplnit stávající měřicí místa na Okružní ulici, vzniknout by mohlo nově v její horní části u Kocandy a níže na silnici. „Byť je tam nový přechod pro chodce, je to velmi rychlé místo, které je potřeba zklidnit,“ poznamenal Kladníček.

Radar se může objevit i na příjezdu k zoo

Měřit by se mohlo i na ulici K Pasekám, od níž se Okružní ulice odděluje a stoupá na zmíněné sídliště. Na ní jsou dva nebezpečné přechody. V místě Pod Babou je dnes kamera, další má být ve směru ke kruhovému objezdu pod čtvrtí Mokrá.

Měřicí zařízení se může objevit i ve Velíkové, kde je cesta ve svahu, a ne všude je chodník, dále ve Štípě v Lešenské ulici, která vede k zoologické zahradě, podobně jako Zlínská ulice v sousedním Kostelci.

„Jsou to úseky dopravně hodně zatížené auty, která přijíždějí do zoo z celé republiky i ze Slovenska či Polska. Hlavně v ranních a odpoledních hodinách je tam časté překračování povolené rychlosti. Je třeba situaci zklidnit, protože jde o obytné zóny,“ popsal Kladníček.

Současně upozornil, že měřicí zařízení téměř jistě nebude na všech třech uvedených místech, která leží blízko u sebe. Na dvou je to ale reálné. Městská policie místa vybírá v rámci chystané studie i ve spolupráci se státní policií.