Cesta Zlínem trvá i hodinu, situaci může zlepšit tunel či záchytná parkoviště

„Situace je opravdu strašná, katastrofální. Pochopil bych ji ještě, kdyby byl Zlín nějaké velké město, ale tak to není. Navíc se mi dá, že je to každý rok horší,“ všímá si motorista Petr Vlasák.

Že je situace velmi zlá, dokazuje fakt, že při posledním sčítání dopravy se ukázalo, že Zlínský kraj je jediným krajem, kde je nejvytíženější cestou průtah krajským městem, nikoli dálnice. Po silnici I/49 ve zlínských Loukách a v Prštném projede za den skoro 34 tisíc aut. Situace na křižovatkách v centru je bohužel podobná. Křižovatkou u divadla projede denně zhruba 33 tisíc aut.

Jen pro ilustraci: po dálnici D55 v Hulíně projede denně zhruba 19 tisíc aut, což je přibližně stejně jako po Sokolské ulici ve Zlíně.

Podle policie je dopravní situace stále horší z několika důvodů. „Jednak roste počet vozidel a není výjimkou, že ve čtyřčlenné rodině využívá vlastní vozidlo každý její člen. Je logické, že pokud bude přibývat vozidel, bude se zhoršovat průjezdnost,“ nastínila policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

„Pravděpodobně se průjezdnost zhoršila také z důvodu velkých dopravních staveb v okolí Zlína, kdy byly objízdné trasy svedeny právě do města,“ doplnila.

Náměstek zlínského primátora Michal Čížek, který má v kompetenci dopravu, vnímá dopravní situaci jako téměř neměnnou. „Ve špičkách máme problém, jinak skoro ne, pokud se nestaví nějaký dopravní uzel. Zlín trpí cílovou dopravou, která tvoří zhruba 60 procent. To znamená, že lidé z okolních obcí do města ráno najíždějí a večer odjíždějí,“ předestřel Čížek.

Pomoc se očekává i od tunelu

Podle něj řidičům připadá v nejhektičtějším měsíci, kterým bývá prosinec, situace horší. „Podívejme se na ni v březnu,“ vzkázal. Faktem ale je, že když je situace špatná, křižovatky v centru města nestíhají pojmout tolik aut. „Překročení o dvě procenta kapacity jediné křižovatky, pokud trvá delší dobu, tedy deset a více minut, znamená problémy v celém městě,“ upozornil Čížek.

A co s tím? Situaci mohou k lepšímu radikálněji změnit pouze chystané dopravní investice. Podle Čížka zejména Prštenská příčka, která by měla odvést část dopravy z hlavního tahu ve směru od Otrokovic mimo centrum. V Prštném by odbočila přes řeku Dřevnici a vyústila na stávající silnici na Jižní Svahy.

„Pracujeme na tom, jak nejrychleji to jde. Všechno brzdí katastrofální legislativa,“ postěžoval si Čížek.

Pomoci by měl i obchvat Zálešné či záchytná parkoviště, jež chce město postavit na hlavních příjezdech do Zlína. V květnu by mělo být první hotové v Přílukách, další by měla být u Březnické ulice, v Malenovicích nebo u výpadovky do Fryštáku v Kostelci.

Pomůže i zvažovaný tunel pod centrem města, pokud se postaví. Ten má podle Čížka význam z poloviny urbanistický a z poloviny dopravní. Nicméně auta je schopen v centru schovat pod zem, a tím ulevit dopravě na povrchu. Zanořil by se u 21. budovy areálu a vynořil za Městským divadlem.

Řidiči blokují křižovatky

„Město jde dle mého názoru dobrým směrem, když dělá záchytná parkoviště. Pro mnoho lidí, kteří jezdí do Zlína za prací, je obtížné v centru najít místo k zaparkování za normální peníze. Dnes jsou parkoviště relativně drahá,“ poznamenal šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic ČR Karel Chudárek.

Podle něho přispěje ke zlepšení situace také dálnice D49, jejíž úsek z Hulína do Fryštáku se právě staví a hotový by mohl být do dvou let. Důležité budou i další dálniční úseky do Lípy a dál ke slovenské hranici.

Výhledově může pomoci plánovaná elektrifikace železniční tratě z Otrokovic do Zlína a Vizovic, při níž se počítá také se zvýšenou frekvencí spojů, jež by měly ve špičkách jezdit každých 15 minut. S tím by mělo ubýt trolejbusů mezi Zlínem a Otrokovicemi, takže hlavní cestě mezi oběma městy by se mělo trochu ulevit. Kdy ale tato velká investice začne, zatím není jisté.

Sami řidiči mohou podle odborníků situaci zlepšit tak, že z auta přesednou na městskou nebo veřejnou hromadnou dopravu nebo upraví dojezd a odjezd ze Zlína na jinou hodinu.

„Neméně důležité je základní pravidlo o jízdě v křižovatkách. Pokud nemohu za křižovatkou plynule pokračovat v jízdě, nebudu do ní vjíždět. Nedodržování tohoto pravidla vidíme denně na všech křižovatkách v centru Zlína,“ řekla Kozumplíková. „Následkem je nemožnost projet křižovatkou všemi směry,“ dodala.