Projet Zlínem bude v létě téměř nemožné, opravy částečně uzavřou hlavní tah

Ty poznamenají dopravu přímo v centru. Silničáři totiž chtějí vyměňovat povrch na hlavním silničním průtahu v úseku od křižovatky pod poliklinikou po křižovatku u Kolektivního domu. Jde o jednu z nejvytíženějších cest ve Zlíně, po níž denně projede přes 30 tisíc vozů. A úsek kolem podchodu u náměstí Práce, který má čtyři jízdní pruhy, je zřejmě ten vůbec nejvíce frekventovaný.

Během července a srpna by měla být cesta částečně uzavřená. Řidiči se tak musejí připravit na nesnáze, které je budou stát čas i nervy.

„Plánujeme výměnu povrchu na celém průtahu Zlínem,“ potvrdil šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic ČR Karel Chudárek. „Chtěli bychom to zvládnout za dva letní měsíce, kdy je menší silniční provoz a nejezdí tolik MHD.“

Podle něho ale paradoxně situaci zlepší skutečnost, že se po Březnické ulici může pouze vyjíždět z města a žádné auto se z ní nedostane na hlavní tah, který bude rozkopaný.

Provoz na něm tak nebude hustý, jak by byl, kdyby se Březnická neopravovala. „To, co se děje na Březnické ulici, nám vyhovuje. Budeme mít díky tomu na průtahu méně aut,“ konstatoval Chudárek.

Několik set metrů vytížené cesty mají silničáři uzavírat postupně, podle Chudárka zatím není jasné, jestli nejdříve uzavřou jeden jízdní pruh, jeden a půl, či dva. Bude záležet také na dohodě s dodavatelskou firmou, kterou cestáři ještě musejí vybrat. „Budeme to projednávat se zhotovitelem i všemi dotčenými institucemi,“ nastínil Chudárek.

Silničáři to budou muset řešit také se zástupci města. „Ještě není definitivně dáno, jak a kdy se to bude dělat. ŘSD má nějakou představu, ale ještě v tom nejsme ve shodě,“ nastínil zlínský radní přes dopravu Václav Kovář.

Jisté zatím je, že hlavní tah by neměl být zavřený úplně, ale jenom částečně. I tak by ale měli řidiči počítat s velkými potížemi. „Bude to velký zásah do dopravy, jde o centrum Zlína a jedinou spojnici z východu na západ,“ připomněl Chudárek. „Řidiči by měli jezdit s předstihem nebo jinudy.“

Zlínští motoristé prožívají komplikované časy už delší dobu, takže se možná dá říci, že jsou vůči dopravním komplikacím odolní. Vždyť ve špičkách jim průjezd městem zabere skoro hodinu.

„V létě naštěstí nebývá tak hustý silniční provoz, ale určitě to bude zase znamenat zdržení. Rád bych se dočkal chvíle, kdy bude průjezd Zlínem rychlý a plynulý,“ přeje si zlínský šofér Petr Novotný.

Následovat bude také opačný směr

Silničáři podle Chudárka práce musejí udělat, neboť povrch vozovky na hlavním tahu je ve velmi špatném stavu a vlastně už za hranicí životnosti. Jsou v něm praskliny i vyjeté koleje. Naposledy ho měnili před zhruba deseti lety.

„Povrch vydrží nejdéle 14 let, ale pouze v extravilánu, kde se na něm stále nebrzdí a nejezdí jedno auto za druhým včetně nákladních aut. V průměru povrchy vozovek vydrží osm až 12 let,“ nastínil Chudárek.

Cestáři se budou chtít pustit také do opravy hlavního průtahu v opačném směru, zatím ale podle Chudárka není jasné, jestli se tak stane letos, nebo příští rok. „Určitě to ale bude následovat,“ ujistil.

Silničáři hlavní silnici ve Zlíně částečně opravovali loni, a to v Prštném, kde se v ní po zimě vytvořily velké díry. Také letošní zima způsobila nejen ve Zlíně hodně výtluků, které je třeba opravit.

V krajském městě budou navíc až do začátku listopadu platit omezení v Březnické ulici v souvislosti s výměnou jejího povrchu a opravou křižovatky s Mostní ulicí. Uzavřené je i sousední velké odstavné parkoviště pro 180 aut, což komplikuje situaci s parkováním v okolí. Hodně řidičů se snaží nechat vozy v okolních obytných čtvrtích, kde je za to pokutuje městská policie.

Stále také pokračují práce v Přílukách, kde chce město v květnu otevřít u tamní průmyslové zóny nové odstavné parkoviště, na které se vejde 130 vozů.