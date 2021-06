Obchvat Otrokovic je dvojí radost, šťastní jsou řidiči i lidé ve městě

Krátce po poledni si řidiči poprvé projeli celý obchvat Otrokovic, který je zatím poslední částí dálnice D55 ve směru na jih. Druhá část obchvatu se stavěla tři roky a přinese mnoho pozitiv pro motoristy i pro Otrokovice a jejich obyvatele.

Všichni uvítají, že se uleví přetížené kvítkovické křižovatce, protože motoristé budou jezdit po obchvatu. Byť je z nově otevřené druhé části volný zatím jeden jízdní pruh v každém směru a navíc s­ omezenou rychlostí. Celý bude zprovozněný letos na podzim.

„Veškerá tranzitní doprava od Zlína a Přerova pojede po tomto novém otevřeném úseku dálnice. Kamiony by se mohly vyhnout kvítkovické křižovatce, pokud nepojedou třeba do Barumu,“ věří starostka Otrokovic Hana Večerková.

Podle ní se městu definitivně odlehčí až po úplném dokončení obchvatu, už teď by ale měl být patrný rozdíl.



„Myslím si, že oba pruhy na obchvatu budou plné. Kvítkovická křižovatka je věčně ucpaná. Všichni, kdo nepotřebují jet do Otrokovic, projedou kolem nich,“ zmínil šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a­ dálnic (ŘSD) Karel Chudárek.



Částečné otevření druhé části obchvatu přinese však i dopravní omezení. Silničáři na okraji Napajedel budují velkou okružní křižovatku, na níž se obchvat napojí. A kvůli tomu uzavřeli dosud hlavní příjezd do Otrokovic z jihu po silnici I/55.

Pokud budou chtít řidiči vyjet z ­Otrokovic, budou se muset dostat na obchvat, nebo zamíří na křižovatku u Pohořelic a odtud po staré silnici do Napajedel.



Tento režim bude platit do podzimu, kdy se otevře celý obchvat. Termín je stanovený na 20. listopadu, může to být ale i dříve.



„Nevíme, jaký bude podzim, třeba bude covidový nebo deštivý. Okružní křižovatka je složitá, zejména s ohledem na její odvodnění. Věřím ale, že to do konce října zvládneme,“ nastínil Chudárek.

Od úplného dokončení obchvatu by se mělo za jízdu po něm začít platit. Dosud existuje výjimka a je zdarma. Ovšem jen do doby, než bude celý hotový. Zástupci Otrokovic jednají s ministerstvem dopravy o tom, aby se na obchvatu dál neplatilo.

„Pro nás je klíčové, aby byla minimálně severovýchodní část obchvatu bez poplatku. Propojenost Otrokovic a Zlína je obrovská a spousta lidí obchvat bez dálniční známky využívá, aby nejezdila přes kvítkovickou křižovatku,“ upozornila Večerková.



Na konci prázdnin začne stavba další části

„Kvítkovická křižovatka bude podle mého názoru jen pro místní, nebo lidi, kteří pojedou do Otrokovic do zaměstnání,“ poznamenal Chudárek.



Lidé, kteří se budou chtít dostat ze Zlína do Uherského Hradiště, se na obchvat dostanou po rampě před Otrokovicemi, z opačného směru (od kvítkovické křižovatky) na obchvat naopak vůbec nevjedou.

Pro řidiče může být po otevření celého otrokovického obchvatu pozitivní i to, že silničáři chtějí na konci prázdnin začít stavět další úsek dálnice D55 ze Starého Města do Moravského Písku.

„Vyhodnotili jsme nejvhodnější nabídku v rámci výběrového řízení na zhotovitele, v průběhu července bychom měli podepsat smlouvu a­ v ­srpnu, případně v září stavbu zahájit. Bude to 8,8 kilometru dalšího dálničního úseku D55,“ přiblížil ředitel ŘSD Radek Mátl.

Pak bude na území Zlínského kraje zbývat z dálnice D55 dokončit pouze úsek z Napajedel do Babic, jehož příprava se zadrhla ve Spytihněvi, kde se řešilo, jestli povede na pilířích, nebo v zářezu. Obec si nakonec prosadila druhou variantu. Silničáři mají na tuto část stavební povolení a začínají vykupovat pozemky.

„Na konci roku 2023 by se mohl tento úsek stavět. A v roce 2026 by mohla být dálnice D55 až do Bzence hotová,“ naznačil Mátl.

Stále se však nezačal budovat úsek dálnice D49 z Hulína do Fryštáku, kvůli kterému se silničáři přou s ekologickými aktivisty. Ti se odvolali proti stavebnímu povolení, o ­jejich námitkách bude rozhodovat ministerstvo dopravy.