Lidé viní domov pro seniory ze špatné péče, prověřují ho hygiena i ministerstvo

„Jeden kvůli jídlu na hygienickou stanici. Ta pak odpověděla, že závažnější pochybení neshledala. Kvalita péče pak jde za ministerstvem práce a sociálních věcí. Od toho jsme dosud zprávu o výsledku kontroly nedostali,“ sdělila krajská radní odpovědná za sociální služby Hana Ančincová.

V těchto dnech ale ministerská inspekce v zařízení pracuje a kromě ní tam byli také pracovníci Všeobecné zdravotní pojišťovny a znovu i hygienici. Očekává se ještě kontrola finančního úřadu.

Zařízení se dostalo do centra pozornosti poté, co server Seznam Zprávy přinesl svědectví příbuzných několika klientů. Popisovali péči tak špatnou, že šla až za hranici ohrožení zdraví. Což dokumentovali fotografiemi neuspokojivého stravování nebo i podlitin na těle jednoho z klientů. Kromě toho kritizovali poplatek za přijetí nového žadatele v řádu desítek tisíc korun.

Ředitelka zařízení Miroslava Kalivodová veškerá nařčení odmítá. „Je nás tady 62 zaměstnanců a nikdo to nechápe,“ reagovala na dotaz MF DNES.

O fotografiích, které se objevily na veřejnosti, tvrdí, že nejsou autentické. „Ten pán na fotografii není ten pán, o kterém píší,“ tvrdí Kalivodová.

A o poplatku hovoří jako o sponzorském daru. „Ty jsou pro mnoho zařízení běžnou součástí rozpočtů. Vždy na ně dáváme doklad, nevyžadujeme je a jsou vedené v účetnictví.“

Zpráva ministerstva bude hotová za pár týdnů

Svědectví zmíněného serveru ale hovoří o tom, že v telefonickém rozhovoru výslovně padl pojem vstupní poplatek a jeho přesná výše.

„Toto se dělo před patnácti lety. V poslední době je to jediný případ, o kterém vím. Je to zcela neetické a v přímém rozporu se zákonem,“ uvedl prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb (ASPP) Jiří Horecký.

Kontroly zdravotní pojišťovny jsou především administrativní. Stejně jako kontrola, ke které je připravený Zlínský kraj. Ten uděluje registrace, na základě kterých zařízení mohou nabízet své služby klientům. V krajním případě ji může odejmout. Dozorovat může kraj i to, na co organizace vynaložila peníze z dotace, kterou jí poskytuje. Totéž přísluší i městu Zlín.

Zhodnotit, jak se lidem v zařízení skutečně žije a jaké se jim dostává péče, může jedině ministerstvo práce a sociálních věcí. Znamená to, že jeho inspektoři jdou přímo za klienty, hovoří s nimi a vidí, v jakém jsou stavu. Řeší i to, jaká je atmosféra a jednání personálu. Vyhodnocení současné kontroly by proto mělo ukázat reálný stav. Hotové bude v řádu týdnů.

„Pokud rodiny klientů chtějí věc řešit, musí se ozvat. Jiná možnost není,“ upozornila Ančincová. A dodala, že letošní stížnost na Hvězdu byla jediná za dobu jejího mandátu ve vedení kraje, tedy od podzimu 2020.

Rozpor panuje také v otázce certifikace kvality péče. Tu od ASPP, která je v Česku považovaná za nejrelevantnější, Hvězda nemá. V minulosti ji získala, v roce 2013 měla podle informací z asociace 905 z 1000 možných bodů. Obhajuje se v několikaletých cyklech, jenže v roce 2020 kvalita výrazně poklesla.

„Ten propad byl značný. Certifikaci s tímto výsledkem odmítli, což je jejich právo,“ uvedl Horecký.

Z pozice v mezinárodních asociacích, které se kvalitou sociálních služeb zabývají, hodnotí tuzemský systém jako velmi kvalitní. V rámci střední a východní Evropy řadí Česko mezi nejlepší země. „Samozřejmě může dojít k individuálním selháním managementu nebo pracovníků. Ročně se objeví zhruba jeden takový případ,“ podotkl expert.

Reference a atmosféra napoví

Rodinám, které hledají vhodné zařízení pro své blízké, radí, aby daly především na reference a atmosféru, která v organizaci panuje. Důležité je, jak je personál vstřícný, jak komunikuje vedení. „Zařízení může mít moderní vybavení nebo opravenou budovu, ale péče je vždycky závislá na lidech,“ míní Horecký.

Ve Zlínském kraji je většina domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem, které pečují o lidi s demencemi, státní. Umístění v nich nezávisí na tom, jak dlouho má člověk podanou žádost. Rozhoduje se na základě sociálního šetření v rodině a prioritou je, aby klient zůstával v domácím prostředí, dokud je to s pomocí terénních sociálních služeb možné.

„Není to ze dne na den, ale jakmile to dotyčný skutečně potřebuje, daří se nám místo najít,“ ujistila radní Ančincová.