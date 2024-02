Zlínská radnice letos dokončí úpravy v Dlouhé ulici, město čistí od reklam

Tento rok přijde na řadu kancelář Pohřebnictví Zlín, která pás domů uzavírá.„Vyměníme výlohy a vyčistíme fasádu od reklamního smogu,“ nastínil náměstek Pavel Brada, jenž má majetek města v kompetenci.

Na výlohách je nalepená reklama Pohřebnictví Zlína a ještě dvě další.„Pohřebnictví nabízí služby, což musíme zohlednit. Takže ještě uvidíme, jestli odstraníme i jejich reklamní nosič, nebo ho jen omezíme. Určitě ale bude nová podoba čistší než dnes,“ upřesnil.

Úpravy chce město udělat do letošního podzimu, pak by měla být tato část Dlouhé ulice upravená a sjednocená. Ještě tam zbývá odstranit dvě poslední reklamy na jiných provozovnách. Natřít se mají anglické dvorky.

„Udělali jsme už jednotné označení provozoven, i otvírací hodiny jsou jednotné. Dříve si to tam každý nájemce nalepil sám,“ zmínil Brada.

V budoucnu by se měl změnit k lepšímu celý blok bytových domů, v jejichž přízemí jsou služby. Město už dříve byty prodalo a vlastní tam jen obchody a sklepy. Majitelé bytů chtějí nejdříve získat dotaci, aby mohli úpravy udělat. Stavební povolení už mají.

Město, které má asi třetinu hlasovacích práv, to podporuje. Zřejmě v ještě vzdálenější budoucnosti by na řadu přišla Dlouhá ulice, s níž má radnice také své plány. Chtěla by na ní vysázet novou zeleň či vyměnit povrchy chodníků. Zatím to ale není schválené městskou radou a není hotová ani studie.

„Je to dlouhodobý projekt, který bude vyžadovat velké finanční prostředky. Chceme však, aby se Dlouhá stala významnou ulicí,“ řekl Brada. Nechtěl ale ani odhadnout, kdy by se do úprav mohlo město pustit, protože má před sebou řadu velkých projektů v pokročilé fázi přípravy – přestavbu Velkého kina, náměstí Míru či dostavbu radnice.

Kancelář architekta města Zlína se podle Brady zabývá přípravou úprav Dlouhé ulice, což by mělo přispět k tomu, aby město vypadalo lépe. Ve snaze o to radnice nedávno vysázela několik desítek stromů v nedaleké Sokolské ulici.