Centrum Zlína se pomalu mění, poutače obchodů nahradí jednotný styl

S jejich proměnou chce město začít v září, práce se protáhnou do příštího roku. Potom přijde na řadu výběr nájemce, přičemž hlavním kritériem bude nabídnutá cena, dalším koncept záměru.

„Vypověděli jsme nájemce a budeme hledat nové. Chceme si pohlídat, aby tam nevznikla herna nebo jiný typ provozovny, která by v této části města nebyla vhodná,“ nastínil náměstek primátora Pavel Brada, jenž má majetek města v kompetenci. Podle něj už se zájemci hlásí a je patrné, že po opravených prostorách je větší poptávka než po vybydlených.

V domě v Kvítkové ulici, kde dříve bylo například železářství, může být kavárna, pekárna, cukrárna či květinářství. Celý prostor bude rozdělený na šest jednotek, které se budou dát v případě potřeby i propojit. Před jedním místem je město připraveno vytvořit venkovní zahrádku.

Úpravy vyjdou na deset milionů korun, podle Brady se peníze za osm až deset let vrátí.

O něco dál je město s využitím spodní části domu, číslo popisné 94, v Dlouhé ulici, kde dříve byla elektroprodejna. Dokončilo stavební úpravy nezvyklých obloukových výloh. V nejbližších dnech vypíše výběrové řízení na provozovatele.

V něm bude tvořit 80 procent kritérií cena, zbytek koncept. Podle Brady pak může dva měsíce trvat, než se vybere vítěz. „V srpnu nebo v září by mohlo být hotovo,“ naznačil Brada.

Město chce upravit výlohy i dalších domů v Dlouhé ulici směrem dolů ke křižovatce s ulicí Vodní. Tam se záměr spojí s revitalizací bytových domů, takže příprava bude trvat déle. Letos by se ale mohlo začít. Město chce, aby obchody ve spodní části měly jednotné výlohy a nápisy.

„Odstranili jsme maximum reklamních poutačů, měla by tam být jednotná loga jako na nedávno opraveném Obchodním domě. Budou to antracitové nápisy na vápenci,“ upřesnil Brada. Ve spodní části Dlouhé ulice už nově funguje realitní kancelář, ale město do skladby provozoven zasahovat zatím nechce.

Celková revitalizace domů, na níž se bude podílet tamní společenství vlastníků bytů, vyjde na desítky milionů korun. Bude se přitom řešit zeleň i doprava a vše by mělo přispět k oživení a zkultivování této části města.