Zlínský kraj chce být do dvou let digitální, omezí papírové formuláře

12:48

Zlínský kraj chce umožnit obyvatelům, aby si řadu věcí mohli vyřídit z domova a nemuseli chodit na úřad. Umožní to takzvaný ePortál Zlínského kraje, který by měl začít fungovat do dvou let.