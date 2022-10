Dialýza v obýváku. Jednodušší léčba je dostupná i ve Zlínském kraji

Plastová krabice velká asi jako tiskárna, roztok v průhledném vaku, stříkačky, spousta hadiček, tlačítek, pomůcek a údajů na monitoru. Domácí dialyzační přístroj vypadá na první pohled pro laika velmi složitě. Však nabízí všechno, co je k pravidelnému čištění krve potřeba.

„Průtok krve si třeba na monitoru nastavuji sám. Všechno ostatní obstarává maminka, je skvělá,“ chválí dvaatřicetiletý Jaroslav Mészáros z Napajedel. „Dřív jsme třikrát týdně jezdili na středisko, vždy to bylo prakticky na celé dopoledne. Volného času pak bylo velmi málo. Teď je to úplně jiné, mám koníčky, čas pro sebe, po aplikaci jsem čilejší. Je to velká změna,“ těší ho.

Mészárosovi byl jako měsíčnímu miminku diagnostikovaný reflux močových cest. Se svojí maminkou Danou teď mají za sebou prvních osm měsíců na domácí hemodialýze. Její princip je stejný jako v dialyzačních střediscích a také je plně hrazená zdravotními pojišťovnami.

Díky pokročilé technologii, která je uzpůsobená domácímu prostředí a nevyžaduje žádné stavební úpravy, odpadá pravidelné dojíždění. A tato metoda má také medicínské plusy.

„Domácí dialýza má spoustu výhod a zásadně mění životní standard. Ve výsledku jsou pacienti méně unavení, víc jim chutná, lépe se jim dýchá,“ vysvětlil lékař a ředitel sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum Martin Kuncek.

„Hlavně jim ale dialýza už neřídí život, ale oni si řídí dialýzu. Není problém o víkendu cestovat. Prostě se jim zvyšuje kvalita života, to je to nejdůležitější,“ dodal Kuncek.

Převzala zodpovědnost za synovo zdraví

Přístrojové mimotělní čištění krve kvůli chronickému onemocnění ledvin potřebuje v celém Česku asi šest tisíc lidí. Jen jedno procento využívá domácí léčbu. Ve Zlínském kraji dojíždí pravidelně na dialýzu více než 300 pacientů. V nemocničních střediscích tráví pět i šest hodin obvykle třikrát týdně.

Kroměřížská a Vsetínská nemocnice a privátní centrum B. Braun Avitum v Brodě nyní mají dohromady jedenáct nemocných, kteří za léčbou dojíždět nemusejí. Jejich rodinní příslušníci si ale museli osvojit ovládání dialyzačního přístroje.

„Měla jsem obavy po psychické stránce hlavně z toho převzít zodpovědnost za synovo zdraví. S tím jsem se musela srovnat,“ popsala Dana Mészárosová.

Tři týdny se zaučovala na středisku v Brodě a doma jí trvalo asi týden, než věděla, kam sáhnout. „Asi nejtěžší bylo správně se trefit jehlou do cévního přístupu na synově ruce. Ale když se to člověk naučí, tak stačí na zapojení asi deset minut. I když to nebylo na začátku jednoduché, určitě bych do toho šla znovu, protože teď žijeme úplně jiný život,“ podotkla.

Pod dohledem lékaře i doma

Její syn prodělal už několik operací, v osmnácti letech mu selhaly ledviny a za sebou má dvě jejich transplantace. Po každé z nich fungovala ledvina tři měsíce, teď čeká na další. I během domácí dialýzy, kterou mu poskytlo středisko v Uherském Brodě, je prakticky pořád pod vzdáleným dohledem lékaře, kterému přístroj automaticky odesílá do e-mailu údaje o léčbě.

„Za celých osm měsíců se nevyskytla žádná závažná komplikace. Nastavovali jsme tzv. suchou váhu, aby byl dobře hydratovaný, sledovali jsme hodnoty krevního tlaku, drobně upravovali léčbu, ale celkově nás medicínská účinnost a efektivita pozitivně překvapila,“ sdělila primářka uherskobrodského centra Markéta Kratochvílová.

„Myslím, že pro pacienta je velmi důležité, že na telefonu má prakticky 24 hodin k dispozici zdravotníka, který je v případě jakékoli komplikace připraven s radou nebo i osobní asistencí,“ poznamenala.

Ve Zlíně po rekonstrukci přibudou lůžka

V Brodě využívá domácí přístroj také další pacientka, která je na peritoneální neboli břišní dialýze. Jiní zájemci se zaučují. Kroměřížská nemocnice má na domácí dialýze dva pacienty, třetí je na břišní dialýze. Ve Vsetíně toho využívá šest lidí.

Ve Zlíně takové pacienty nemají. „Staráme se i o ty nejtěžší případy a máme hodně polymorbidních pacientů. Pro ně je větší jistotou nemocnice, kde mohou při jakémkoli zdravotním problému během dialýzy dostat okamžitou pomoc,“ řekla Dana Lipovská, mluvčí Baťovy nemocnice ve Zlíně, kam dojíždí asi šedesát pacientů a k dispozici je třináct lůžek. Po plánované rekonstrukci by jich mělo být sedmnáct.

Uherskohradišťská nemocnice má 50 až 70 dialyzovaných a více než deset lůžek.

„Domácí hemodialýzu, stejně jako peritoneální dialýzu, nabízíme každému pacientovi. Žádný o tuto možnost nemá zájem, protože, podle jejich slov, dávají přednost pravidelnému kontaktu s oblíbeným personálem zdejšího střediska,“ upozornil primář oddělení nefrologie a dialýzy Lubomír Strnadel.

V Kroměříži se starají o 57 nemocných, kteří přijíždějí na nové středisko se 14 lůžky. Uherský Brod má 15 lůžek a 30 pacientů. Ve Vsetíně je to 13 lůžek a 61 pacientů.