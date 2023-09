Hodiny na dialýze jsou o něco příjemnější, nemocnice opravily oddělení

Budovu postavenou v roce 1911, která je nejstarší v celém areálu a už neodpovídá současným požadavkům medicíny, vyměnili za nové a moderní prostředí. Pacienti s chronickým selháním ledvin, zdravotní sestry i lékaři ve Vsetínské nemocnici se nedávno přesunuli ze staré interny do pavilonu K.

„Pro naše pacienty to znamená nové příjemné prostory, které jsou větší, pohodlně zařízené, plně klimatizované a samozřejmě bezbariérové,“ poukázala primářka oddělení nefrologie a dialýzy Vsetínské nemocnice Petra Čechová. „Personál tady má prostorné zázemí a technické vybavení a logistika nám usnadňuje práci,“ doplnila.

Pravidelné čištění krve znamená pro chronicky nemocné pacienty dvakrát i třikrát týdně návštěvu nemocnice a čtyři hodiny strávené na lůžku. Pomocí přístrojů si zde nechávají vyčistit krev a tím odstraní z těla odpadní látky a přebytečné tekutiny, což ve zdravém organismu obstarávají ledviny.

Dialýzu nabízí nemocnice ve Vsetíně, Zlíně, Uherském Hradišti, Kroměříži i poliklinika v Uherském Brodě. Potřebuje ji více než 400 obyvatel kraje, kteří během jednoho roku podstoupí dohromady téměř 40 tisíc procedur. Před pěti lety rekonstruovala své prostory Kroměřížská nemocnice za 57 milionů korun.

Teď je zmodernizované i vsetínské středisko, a to v budově, do jejíž oprav Zlínský kraj investoval 120 milionů. Více soukromí, pohodlí a komfortu připravuje pro svých zhruba 60 chronicky nemocných pacientů také Baťova nemocnice. K dispozici bude 17 lůžek namísto současných 13, modernizace by měla stát asi 20 milionů a dokončená bude v závěru letošního roku.

„Pro pacienty i pro personál to přinese daleko komfortnější prostory i modernější hemodialyzační přístroje. Bude to znamenat mimo jiné větší pokrok ve sledování kvality dialýzy u jednotlivých pacientů. Tento posun považuji za velmi důležitý z hlediska budoucnosti nefrologie ve Zlínském kraji,“ zdůraznil primář interního oddělení ve Zlíně Vladimír Kojecký.

V rámci úprav stavebníci vymění rozvody, elektroinstalaci i podlahy, zrekonstruované budou i ambulance, které budou součástí hemodialýzy. Teď je dokončená první etapa s moderním vstupem, vstupní halou a registrací a zčásti modernizovanými ambulancemi. Druhá etapa zahrnuje samotnou hemodialýzu a zbylé ambulance.

Více lůžek i modernější systém

Nové dialyzační středisko ve Vsetíně má kapacitu 15 lůžek, dosud bylo k dispozici 13. Aktuálně sem dochází třikrát týdně na dialýzu 56 chronicky nemocných pacientů a dva akutní. Jsou zde prostorné šatny pro pacienty, ambulance, pracovny i zázemí pro personál. Nabízí se provoz s moderní technikou, nově je zde automatizovaný systém míchání a distribuce dialyzačních koncentrátů a také dva izolační boxy. Ročně tady zdravotníci provedou přes 8 800 dialýz.

„Navýšení kapacity o dvě lůžka umožňuje ošetření dalších pacientů, kteří budou tento typ léčby potřebovat, ale také rozvoj takzvané prázdninové či rekreační dialýzy pro pacienty, kteří chtějí navštívit Valašsko a potřebují zajištění nezbytné dialýzy,“ poukázala mluvčí nemocnice Lenka Plačková.

Zdravotníci tady mají k dispozici také moderní úpravnu vody a ředírnu, vestavěnou váhu či světelnou techniku na kanylačním sálku. Nemocnice také doplnila potřebné technologie v podobě dialyzačních monitorů, lůžek, ultrazvukové techniky a nábytku. Celé oddělení se stará o nemocné s akutním i chronickým selháváním ledvin, ale také o pacienty s některými závažnými otravami. K dispozici je chronická a akutní dialýza, hemofiltrace a hemoperfuze. Nemocnice ale nabízí také možnost domácí dialýzy.

Zdravotníci tady také připravují pacienty na transplantaci ledvin. Loni ji podstoupilo devět nemocných, letos už na zákrok čeká osm a dalších šest podstupuje nezbytná vyšetření.