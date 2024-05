Rodiny na Zlínsku plánují domov pro děti s autismem. V regionu jich je málo

Právě odtud totiž děti pocházejí, tady vyrostly a jejich rodiče jim chtějí být nablízku i v době, kdy dospějí a oni sami zestárnou.

„Proto jsme pro náš zapsaný ústav zvolili název Blízko nás,“ vysvětluje Saskia Mišová, která mladou neziskovku řídí.

Vznik nového komunitního bydlení organizuje po večerech a v noci, přes den pečuje o dceru s autismem, která potřebuje nonstop péči.

„Všechny naše děti mají nejtěžší formu autismu,“ vypráví žena. Znamená to, že mají přiznaný nejvyšší stupeň závislosti a potřebují čtyřiadvacetihodinovou péči. Rodiče si nevydechnou, odlehčovací služby nemají dostatečné kapacity, a navíc nejsou všude v území dobře dostupné. Podobný problém je i u pobytových služeb, tedy domovů, v nichž by děti mohly žít.

„Máme už zkušenosti. Dcera byla nějaký čas v Olomouci, což znamenalo, že jsme ji vídali jen o víkendech, dostat se za ní ve všední den bylo časově nemožné,“ vypráví Mišová, která po čase službu vypověděla.

Neziskovka sdružuje šest rodin se sedmi dětmi ve věku od deseti do devatenácti let. Se stavbou by potřebovali začít co, nejdříve. Nyní jednají s obcemi v lokalitě a hledají pozemek, ať už prázdný nebo se starou budovou k rekonstrukci.

A zároveň shánějí peníze na stavbu. Odhadem asi dvacet milionů korun v případě, že by stavěli na zelené louce metodou kontejnerových domů. Nový domov pak plánují zaregistrovat jako sociální službu a provozovat jej.

Rodiče, kteří chtějí doplnit chybějící sociální služby o novou, šitou na míru jejich dětem, nejsou pasivní žadatelé. Zajistili pro službu odborné garanty, postarají se o její zázemí i legalizaci. Jejich děti díky tomu dostanou možnost žít i v dospělosti blízko domova a udržet kontakt s rodinou.

Nejde o nereálný nápad, už se jej podařilo realizovat jinde v Česku. „Nejsme snílci a nevymýšlíme nic nového,“ ujistila Mišová.

Inspirují se neziskovou organizací Tady to mám rád, která vybudovala a provozuje domov na stejném principu v obci Mokrá-Horákov u Brna, a našli v zemi i další inspirativní zařízení. „Trvalo nám to dvanáct let, ale podařilo se službu otevřít,“ řekla projektová manažerka domova Tady to mám rád Jana Hubová. „Nezbytná je součinnost s krajem a hodně vytrvalosti, ale je to realizovatelné,“ ujistila.

Vznik nového domova podpoří 12. května v Oldřichovicích studenti Zlínské soukromé vyšší odborné školy umění, kteří v obci připravili benefiční koncert.