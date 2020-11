Desková hra ze Zlína láká na historii cyklistiky, prorazit má i v cizině

„Naší vizí bylo vytvořit deskovou hru, která nebude zaměřena jen na určitou věkovou kategorii. Cílili jsme také na rodiče, aby hra bavila dospělé i děti,“ přiblížil autor námětu a příběhů účastníků Ladislav Čepel.

„Vnesli jsme do hry vzdělávací prvky jako je sčítání, odčítání, finanční gramotnost a znalost historie. Hráči se dozvědí, kdo byl Eiffel, bratři Michelinové nebo třeba co obnášela Dreyfusova aféra,“ doplnil.

I když jde o fiktivní závod s fiktivními postavami, reálie z cyklistické historie jsou skutečné. Tehdy ještě jezdili muži i ženy společně a pořadatelé upozorňovali účastníky, že velocipedy nesmějí být poháněny plachtou nebo taženy psím spřežením.

Hra začíná v Paříži, kde je také start cyklistického okruhu, který pak vede přes francouzská města Nantes, Limoges, Toulouse, Nice, Chambéry, Troyes, přes něž často vedla i trať Tour de France. Cíl je opět v Paříži.

„O vítězství se bojuje v sedmi etapách, které obsahují vrchařské a sprinterské prémie,“ přiblížil Čepel, bývalý fotbalista, který odehrál za Zlín tři utkání v nejvyšší soutěži. „Při hraní je možné získávat finanční prostředky a kupovat si kartičky výhod. Nutné je také překonávat překážky a plnit úkoly.“

Nápad na hru dostal v roce 2013 po přečtení knihy od sportovního redaktora MF DNES Tomáše Macka – Příběhy Staré dámy: Sto ročníků Tour de France.

„Fascinovala nás sbírka dobového tisku, osobních svědectví pamětníků, jejích hrdinů, záhad i úsměvných historek. Na základě toho padlo rozhodnutí: Bude to Pélotone 1903. První historicky nejtěžší cyklistický závod okolo Francie,“ podotkl další z autorů hry, Alfred Lettang, který má na starost i digitální záležitosti.

Oba autoři se shodují v tom, že nejtěžší bylo utřídit si tok nápadů a umění odhadnout, co bude pro hráče nejzajímavější. Chtěli, aby byla pravidla co nejednoduší. A sázeli především na to, aby byla hra zábavná.

I proto má hlavní postava předobraz v tajemstvím zahaleném hraběti Saint Germainovi: všeumělovi, jenž by se mohl měřit s Járou Cimrmanem, který ale skutečně žil. Ačkoliv o sobě říkal, že nestárne, zemřel na konci 18. století.

„Humor na pozadí historie cyklistiky, to byl koncept, na kterém jsme hru i příběhy postavili,“ podotkl Lettang.

Hra není k dostání v kamenných obchodech

Hra Pélotone 1903 je jiná i v dalších věcech. Zlínští autoři si pečlivě vybírali výrobce, nechtěli si ji nechat udělat třeba v Číně. Odmítli také dát hru do běžné distribuce, takže není k dostání v kamenných obchodech. Důvod?

„Nesouhlasíme s obchodní politikou a praktikami rozdělování distribučních marží na českém trhu,“ zmínil Lettang.

Autoři si vytvořili vlastní marketing i web, prostřednictvím jehož e-shopu hru nabízejí.

„Můžeme s nadsázkou říct, že je to zlínská záležitost. Téměř všichni autoři zapojení do projektu jsou ze Zlína,“ upozornil Lettang.

O grafické a výtvarné zpracování se postaral zlínský grafik Radek Jahůdka. Výjimkou je ilustrátor Nenad Vitas, chorvatský karikaturista, který nejčastěji působí na pražském Karlově mostě.

Zlínskou stopu ještě zvýrazňují herci městského divadla Zdeněk a Romana Julinovi a Pavel Vacek, kteří namluvili příběhy závodníků, jež mají podobu audia či videa.

„V jednom videu například ředitel cyklistického závodu H. S. Toulouse vysvětluje hráčům postupy a pravidla zábavnou formou,“ dodal Čepel.

Autoři se chtějí prosadit s hrou také v zahraničí, takže na příští rok chystají její anglickou verzi.