Festival WiFič VEN! zve na Kollera, Tata Boys, známé osobnosti i design

Festival WiFič VEN! na pódiu přivítá například zpěváka Davida Kollera. S mimořádným vystoupením dorazí také Tata Bojs s taneční skupinou Dekkadancers. Přijede i kapela Khoiba nebo slovenský zpěvák Peter Lipa.

Společnost, která se věnuje průmyslovému designu, ale nenabízí během festivalu jen zábavu. Chce návštěvníky také seznámit s tím, co, jak a proč dělá. Letos to bude formou projektu s názvem Stezka designu.

„Chceme vysvětlit to, jak vnímáme design my. A to tak, že v našem pojetí dává design lidem práci. Není tedy synonymem pro něco luxusního, drahého, výjimečného. V Egoé design chápeme jako řešení problému – ideální propojení funkce a tvaru,“ vysvětil jeden z organizátorů festivalu Petr Vavrouška.

Bílovické setkání má také ambici inspirovat. Součástí programu jsou proto tradičně oblíbené rozhovory rozhlasové moderátorky Lucie Výborné. Letos si k ní díky dvoudennímu rozsahu přisedne celkem deset hostů.

Vyzpovídá například novináře Jindřicha Šídla a Miroslava Karase, bývalé sportovce Petra Čajánka a Ondřeje Banka nebo momentálně nejúspěšnějšího horolezce Marka Holečka, který se zrovna vrací z expedice v Pákistánu.

Ve venkovním areálu dostane velký prostor také program pro děti. Připraveno je divadlo, koncert kapely Bombarďák, dvojice Sun and Dead, výtvarné a kreativní dílny a sportovní aktivity.

„Chceme, aby nám rodiče důvěřovali, užili si hudbu, jídlo. A své děti svěřili do naší péče,“ doplnil Vavrouška.

Festival začíná v pátek 2. září ve tři odpoledne a pokračuje druhý den od deseti hodin. Vstupenky lze koupit v předprodeji i na místě.