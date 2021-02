Otrokovicím uleví nový dálniční obchvat, jeho další část otevřou v červnu

Silničáři od června pustí řidiče na druhou část obchvatu města, který je prodloužením dálnice D55.

Po téměř dvaceti letech tak bude průjezdný celý, byť v nově otevřené části zatím jen levý jízdní pás ve směru do Napajedel. V něm bude volný jeden jízdní pruh pro každý směr.

„V červnu by měla být polovina obchvatu spuštěná do provozu,“ potvrdil šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic ČR Karel Chudárek.

„Termín budeme ještě upřesňovat, může to být dříve, ale i trochu později. Bude záležet na koronaviru i na počasí. Když bude dlouhá zima nebo deštivé jaro, nebude se moci pokládat živice.“

Pokud ale pandemie výrazně neoslabí počty stavebních dělníků, což se zatím ve větším počtu neděje, a nepřijdou rozmary počasí, měly by se Otrokovice i tisíce řidičů dočkat změny k lepšímu.

„Zmizí špunt kvítkovické křižovatky v Otrokovicích. To bude zásadní změna v dopravě, ale ještě ne konečná. Ta přijde v říjnu, nebo v listopadu,“ upozornil Chudárek.

Na podzim silničáři otevřou dálniční obchvat motoristům kompletně. V Otrokovicích ale vítají s nadšením už první krok.

„Je to skvělá zpráva. Uleví se kvítkovické křižovatce a zmírní se i průtah městem, což bude mít pozitivní dopad na hlučnost a znečištění ovzduší,“ těší otrokovickou starostku Hanu Večerkovou.

Velkým kladem je, že se městu vyhne tranzitní doprava mířící ze severu směrem na Uherské Hradiště.

„V momentě, kdy se dostaví obchvat, začneme opravovat dálniční přivaděč do Otrokovic, který je v dezolátním stavu,“ předestřela starostka.

Při cestě do práce se lidé nebudou stresovat

Snadnější to budou mít také řidiči, kteří pojedou ze Zlína na Otrokovice. Budou moci najet na dálniční obchvat ve směru na Hulín, kde je to možné už delší dobu, ale nově také po rampě na směr k Napajedlům. Tudíž se vyhnou centru Otrokovic – a opět i kvítkovické křižovatce, která bývá v dopravních špičkách ucpaná auty.

„Jsem rád, že už nebudu muset stávat u křižovatky v kolonách, což znamenalo zdržení a stres. Cesta autem do práce tak konečně zabere o něco méně času,“ sdělil Petr Novotný, který jezdí ze Zlína do Napajedel každý den do zaměstnání.

V opačném směru, od Napajedel, bude zase nově otevřený sjezd z dálnice na Zlín. Pokud bude chtít někdo odbočit ve stejném směru do Otrokovic, musí sjet z obchvatu na křižovatce nedaleko Pohořelic, odkud se dostane do otrokovické průmyslové zóny.

Druhou možností bude, že sjede z obchvatu až téměř na druhém konci Otrokovic.

S tím, jak silničáři částečně otevřou druhou část obchvatu, totiž zaslepí stávající silnici I/50, jež slouží jako hlavní příjezd do města od jihu.

„Budeme tam stavět velkou okružní křižovatku, na kterou se bude napojovat i dálniční obchvat. Cesta zůstane zavřená čtyři měsíce. Otevřeme ji potom i s obchvatem,“ přiblížil Chudárek.

Pokračuje se i na dalších úsecích dálnice

Na podzim tak skončí investice silničářů, která trvala dlouhých osmnáct let. Přitom jde jen o zhruba šest kilometrů dálnice. Její první část se stavěla v letech 2003 až 2006, druhá část začala ale až v říjnu 2018.

Příprava vázla na získání posledních pozemků, jejichž majitelé se se silničáři i soudili. Samotná výstavba celkově trvala šest let, zbytek zabraly přípravy a dohady o pozemky.

Další pokračování dálnice D55 jižním směrem by na těchto komplikacích váznout nemělo. Silničáři už zahájili výstavbu úseku ze Starého Města do Moravského Písku. Letos na jaře by se pak měly rozběhnout práce na části z Babic do Starého Města.

Až potom přijde na řadu úsek z Napajedel do Babic, jehož příprava se zdržela ve Spytihněvi, kde obec nechtěla cestu na pilířích, takže nakonec povede pod terénem.