Cesty kvůli nouzovému stavu osiřely, teď už provoz znovu houstne

Lidé už opět jezdí automobily téměř stejně často jak před vyhlášením nouzového stavu v polovině března, čímž vláda reagovala na koronavirovou pandemii. Stát počítá dopravu ve Zlínském kraji pravidelně na několika místech, z čehož jsou dvě na dálnici, na D1 u Kroměříže a D55 u Otrokovic, a potom na silnici I/50 u Zlechova nedaleko Starého Města.

Největší pokles na cestách čidla zaznamenala po vyhlášení omezení. A byl zásadní, v některých dnech až o 70 procent. Dnes se intenzita dopravy dostává takřka na úroveň běžného provozu.

„Doprava se bude vracet do stavu před vyhlášením opatření, dříve se dostane do obvyklého stavu na dálničních tazích. Kdy se tak stane, bude závislé na vyhlášeních vlády,“ shrnul mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) Jan Studecký.

„Je evidentní, že i na cestách druhých a třetích tříd, zejména těch páteřních, je doprava více méně na původní úrovni. Možná se dostaneme do větších problémů než předtím, protože lidé se doposud bojí cestovat veřejnou dopravou a o to více jezdí auty,“ míní náměstek hejtmana přes dopravu Pavel Botek.

Na dálnici D1 u Kroměříže se snížila intenzita dopravy v průměru o 20 procent, přičemž největší pokles byl v předposledním březnovém týdnu.

Co do konkrétního množství byl rozdíl následující: první březnové úterý projelo po dálnici za den přes 17 tisíc aut, ve čtvrtek následující týden více než 20 tisíc a v úterý 17. března pak jen něco přes 12 tisíc. Přitom následující neděli to nebyly ani čtyři tisíce, i když provoz o víkendech bývá vždy slabší.

O prodlouženém velikonočním víkendu činil propad v pátek 56 procent a v pondělí dokonce 70 procent oproti normálu, což ukazuje na fakt, že lidé dodržovali nařízení vlády, aby se v tuto dobu nenavštěvovali.

„Od Velikonoc se intenzita pomalu zvyšuje,“ podotkl Studecký.

Na konci dubna se blížila čísla k původnímu stavu, když po dálnici za den projelo téměř 17 tisíc automobilů.

Ještě větší pokles byl na D55 u Otrokovic (v průměru o 25 procent), kde za normálního provozu projede až 17 tisíc vozů a v některých dnech po vyhlášení nouzového stavu to nebylo ani 10 tisíc. O víkendech to byly jen tři tisíce. Na konci dubna tudy denně projelo kolem 14 tisíc aut.

„Zajímavé je zjištění, že na dálnicích o víkendu 25. a 26. dubna byla intenzita dopravy už na zhruba 95 procentech před vyhlášením opatření. Na silnicích I. třídy byl pokles oproti normálu větší,“ přiblížil Studecký.

Klidnější provoz byl na pár týdnů i v obcích

Například na silnici I/50 u Zlechova poklesla doprava téměř o třetinu, na konci dubna bylo snížení o 19 procent.

„Provoz umírněný byl. V normálu ještě úplně nebude, ale vrací se k němu,“ zmínil starosta Zlechova Ondřej Machala.

Silnice I/50 funguje jako obchvat Zlechova, silniční provoz přímo v obci se ale také alespoň dočasně zmenšil ke spokojenosti tamních obyvatel.

„Obyčejně máme problém přejít cestu, ale koncem března tudy projelo sem tam auto. Provoz nebyl tak hustý,“ všiml si Machala. „Teď už se zase zvyšuje,“ doplnil.

I pro další obce znamená nouzový stav úlevu, zvláště pokud cesta vede jako hlavní průtah její zástavbou a jezdila po ní z velké části tranzitní doprava. Týká se to například Babic na cestě I/55 do Uherského Hradiště a dál na jih.

„Ze začátku byl pokles dopravy výrazný. Když chtěl člověk vyjet z vedlejší cesty na hlavní, nebyl to problém jako dříve. Trvalo to dva tři týdny, pak se začalo vše vracet do starých kolejí,“ popsala starostka Babic Martina Horňáková.

Dálnice jsou páteřní sítí republiky, takže provoz na nich bude i za krizových situací hustší než na ostatních silnicích. Je to dáno i tím, že doprava zboží (pokud jde o cesty) se děje především po nich a nemůže se úplně zastavit.

„Dálnice slouží k dopravě na delší vzdálenosti. Po ‚okreskách‘ lidé jezdí spíše do práce a z práce, a když museli zůstat doma, tak na nich byl úbytek dopravy zásadnější,“ dodal Botek.