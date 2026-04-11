Ve třináctistránkovém textu, jež je věnovaný více oblastem mezinárodní spolupráce, je česká dálnice D49 a slovenská R6 z Púchova na prvním místě sekce dopravy. Věnovaná je jí sice jen jedna věta, ovšem ani další body nejsou více rozepsané.
„Koordinace v rámci projektování, přípravy a výstavby mezinárodního silničního propojení R6/D49 a I/49 Púchov – Zlín,“ stojí v Memorandu o prohloubené spolupráci mezi vládou České a Slovenské republiky.
„Memorandum, ve kterém se obě strany shodly, že priority v něm uvedené jsou pro obě země klíčové, je závazné,“ sdělil mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. „Financování staveb se řeší v rámci dopravních rozpočtů a výhledů na jednotlivé roky, tak jak je to u nich obvyklé,“ nastínil.
Dálnici D49 chtějí silničáři do začátku dubna přivést po mnoha obtížích alespoň do Fryštáku. Potom budou pokračovat do Lípy, Vizovic a dál ke slovenské hranici.
Slovensko bude pokračovat z opačné strany z Púchova. Otázka je, kdy se obě dálnice potkají. „Na úsek D49 Fryšták – Lípa, který je dlouhý jedenáct kilometrů, se zpracovává dokumentace pro povolení stavby,“ předestřel Jemelka.
„V roce 2026 plánujeme zahájit majetkoprávní vypořádání a připravit žádost o vydání povolení stavby,“ dodal. Zahájení výstavby stát předpokládá v letech 2028 nebo 2029.
„Zbylé úseky od Lípy až na hranice se Slovenskem by se měly realizovat až po roce 2030 v návaznosti na vydání nového stanoviska EIA,“ nastínil Jemelka.
Podle něho ministři dopravy obou zemí Ivan Bednárik a Józef Ráž intenzivně pracují na zlepšení přeshraničního spojení mezi Českem a Slovenskem. Včetně přípravy dálnic D49 a R6. „Můžeme tedy říci, že budování D49 věnujeme a budeme věnovat pozornost,“ sdělil Jemelka.
Na problematiku nedokončených dálnic upozornily memorandem dopravní sekce Hospodářských komor obou zemí. Sepsaly své vlastní memorandum, které vládám zaslaly, aby se jím zabývaly na společném jednání.
„Memorandum dopravních sekcí je formálním krokem. Nicméně míra priorit obou vlád byla soustředěna na jiné projekty. Ani vztahy mezi vládami do nedávné doby nebyly na velmi konstruktivní úrovni,“ připomněl předseda dopravní sekce české Hospodářské komory Michal Štefl.
Předchozí vláda Petra Fialy se slovenskou vládou pod vedením Fica prakticky přerušila kontakty. V současné době se podle Štefla situace otáčí. „Problematika vzájemných vztahů se stává určitou prioritou,“ řekl.
Iniciátorem k sepsání memoranda na úrovni komor byla slovenská strana. Po své vládě například požaduje, aby byl do roku 2030 hotový první úsek R6 z Púchova do Mestečka.
V memorandu obchodních komor je také třeba požadavek na modernizaci železniční trati z Hranic přes Valašské Meziříčí, Vsetín, Horní Lideč do Púchova. Na části úseku na české straně práce probíhají.
V oblasti vodní dopravy navrhuje na evropské úrovni neodstupovat od splavnění řeky Moravy v prvním úseku z Otrokovic k Dunaji.
4. března 2020