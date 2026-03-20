Úřad dal zelenou dokončení D49 do Fryštáku. Případné odvolání stavbu nestopne

Přes Horní Lapač na Kroměřížsku jezdí velké množství i tranzitní dopravy. Také proto se obec připojila k protestům, které se loni v srpnu a září konaly v sousedních Martincích, kde lidé blokovali přechody pro chodce. Vadilo jim, že stále není hotová dálnice D49 z Hulína až do Fryštáku.
Teď vítají s úlevou stavební povolení na dokončení dálnice, která část dopravy na sebe převezme. Úřad konkrétně povolil jedenáct objektů, z nichž je nejdůležitější sjezd z dálnice u Fryštáku dlouhý 200 metrů.
„Přišlo nám stavební povolení veřejnou vyhláškou a už máme na úřední desce vyvěšené. Je to super,“ těší starostku Horního Lapače Jaroslavu Hudečkovou.
D49 je téměř hotová, ale neotevřou ji. Brání tomu nové rozhodnutí ministerstva
Silničáři už dříve slíbili, že jakmile budou mít stavební povolení, mohou dálnici, jež je zatím otevřená jenom mezi Hulínem a Holešovem, dostavět do jednoho měsíce. A potom otevřít.
„Věřím, že se pak může doprava v obci snížit o 30 až 40 procent. Přinese nám to více klidu i bezpečnosti,“ nepochybuje Hudečková.
Podle ní dnes řada řidičů ze Zlína a okolí jezdí přes Fryšták, Horní Lapač a Martinice na dálniční nájezd u Holešova. Po otevření dálnice se na ni dostanou ještě před Fryštákem, kde už je hotová kruhová křižovatka na příjezdu od Zlína.
„Dopravní zátěž je obrovská a stává se tady i hodně nehod,“ upozornil na dopravní situaci v obci starosta Martinic na Kroměřížsku Pavel Fiurášek.
Ve Fryštáku vede hlavní cesta přes náměstí, kde je obtížné ji přejít. Otřesy navíc narušují budovy v okolí. I tam si přejí, aby se dálnice otevřela co nejdříve.
Podstatné je i případné odvolání nebude mít odkladný účinek. Jinými slovy, silničáři mohou stavět, i kdyby se ekologické spolky Egeria a Děti Země rozhodly odvolat. Průběžně napadají všechny kroky, které jsou spojené s touto dálnicí.
„Na základě tohoto povolení můžeme začít stavět,“ potvrdil generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl serveru Zdopravy.cz.
Do poloviny roku chtějí mít silničáři napojení dálnice D49 u Fryštáku hotové
„Máme už připraveného a zasmluvněného zhotovitele, takže nebudeme muset procházet výběrovým řízením,“ sdělil mluvčí ŘSD Jan Rýdl.
Že odvolání nebude mít odkladný účinek, je v povolení zdůvodněno mimo jiné tím, že dálnice je už téměř hotová a stála hodně peněz. „Je proto nezbytné a účelné stavbu co nejdříve dokončit a následně uvést do užívání,“ uvedla v odůvodnění povolení Jiřina Čížková z DESÚ.
„Jakékoliv další prodlení by vedlo nejen k neefektivnímu nakládání s veřejnými prostředky, ale i k prodlužování stavu, kdy již fakticky existující a technicky dokončená stavba nemůže plnit svůj veřejně prospěšný účel. Odkladný účinek odvolání byl proto vyloučen,“ napsala dále.
25. srpna 2025