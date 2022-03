Soud odmítl aktivisty, stavba dálnice D49 u Fryštáku může pokračovat

To se však nestalo. „Ulevilo se nám. Nic jiného jsme ale ani nečekali. Když jsme si přečetli žalobu a důvody k vydání předběžného opatření, tak jsme zjistili, že se vše řešilo už v rozkladu (odvolání) ke stavebnímu povolení. Byla to klasická snůška polopravd,“ uvedl šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek.

Práce na stavbě dálnice D49 z Hulína do Fryštáku začaly loni v listopadu poté, co ministerstvo dopravy nevyhovělo odvolání ekologických aktivistů a stavební povolení tak nabylo právní moci. Silničáři se po dlouhých třinácti letech „papírových bojů“ a příprav konečně pustili do práce. Ekologické spolky následně podaly žaloby k soudu.

Pražský městský soud včera nemohl svůj verdikt okomentovat. Neměl doklady o tom, že se s ním seznámili všichni účastníci řízení.

Aktivisté pro zastavení prací argumentovali mimo jiné tím, že silničáři odvážejí ornici na jakákoli místa, což podle silničářů není pravda. Činí tak prý na předem vybrané plochy, s nimiž souhlasily úřady. „Navíc práce s ornicí je z 98 procent hotová, takže soud už by v tomto případě neměl co zastavovat,“ podotkl Chudárek.

Další důvody pro vydání předběžného opatření se týkaly křečka polního, kvůli němuž se stavba už dříve zpozdila o několik let. Silničáři jsou připraveni chráněného hlodavce přestěhovat na určené místo, pokud sám neodejde jinam za potravou.

Připomínek bylo mnohem více, pro tuto chvíli je však klíčové, že stavba jede dál. „Předběžné opatření by znamenalo velkou finanční i časovou nepříjemnost,“ ví Chudárek. Stavební firmy se tak nemusejí z trasy dálnice stahovat, což by přineslo další odklad na neurčito.

Podle aktuálních plánů se má po sedmnácti kilometrů dlouhém úseku jezdit na Vánoce 2024. Aby se to stihlo, musí se letos na jaře stavět zejména mosty, které zaberou nejvíce času. Jeden velký most povede přes fryštáckou část Dolní Ves, bude měřit skoro 300 metrů a stát na devíti pilířích. Menší vzniknou na nových křižovatkách u Holešova a Třebětic.

„Dělají se konsolidační násypy pro mosty, příští týden začneme vrtat piloty,“ sdělil Chudárek.

ŘSD pořád nemá vyhráno

Nad silničáři ale pořád visí dvě hrozby. První spočívá v tom, že v případě sporů s aktivisty jde zatím jen o dílčí vítězství. I když soud návrh na předběžné opatření zamítl, nadále tam zůstávají žaloby, jejichž účelem je zrušení stavebního povolení na tento úsek dálnice. Jednu z nich podaly Děti Země.

„V devíti žalobních bodech namítáme například nezákonnost obsahu tří závazných stanovisek, konkrétně nesplnění všech podmínek územního rozhodnutí, neřešení nadlimitních intenzit hluku v blízkých domech a nízkou ochranu krajinného rázu,“ vypočítal předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Pořád se tak může opakovat situace z roku 2011. Tehdy soud sice nevyhověl návrhu spolků na vydání předběžného opatření, ale nakonec jim dal za pravdu a stavební povolení zrušil. „Ještě nemáme vyhráno,“ uvědomuje si Chudárek.

Druhou hrozbou je válka na Ukrajině. Kvůli ní mají stavební firmy potíže s dodávkami některých materiálů, například ocelových výztuží, jež se dovážejí z Ruska či Ukrajiny. Jejich cena navíc roste. „Některé materiály nejsou a musíme je nahrazovat jinými,“ dodal Chudárek.