Zlín propojí centrum města a Jižní Svahy novou cyklostezkou. Začne s ní v létě

8:58

Cyklisté se ve Zlíně dostanou snadněji z centra na největší městské sídliště Jižní Svahy. Radnice chce do začátku letních prázdnin začít stavět dvě větvě nových tras, které to umožní. První bude společná, povede od křižovatky u supermarketu Lidl směrem k sídlišti, a to po levé straně ulice K Pasekám.