Zastupitelé kraje opět schválili stavbu nemocnice ve Zlíně

Návrh prosazovaný lidoveckým hejtmanem Jiřím Čunkem však znovu prošel a příprava největší krajské investice v historii tak pokračuje. „Bylo to pro mne trochu osobní martyrium a zdržování, ale myslím, že krajský rozpočet to zvládne. Byť se investice zdá gigantická, tak kraj má čistý čtyřapůlmiliardový rozpočet, a když bude nejhůř, tak budeme splácet na nemocnici 200 milionů ročně. A to splatíme vždycky,“ prohlásil Čunek.

Nové projednání osmimiliardového investičního záměru chystané nemocnice ve Zlíně-Malenovicích si vyžádalo ministerstvo vnitra. Podle něj při prosincovém hlasování neměli obyvatelé kraje možnost se k bodu vyjádřit, protože hejtman materiál zařadil nečekaně a až na konec jednání.

Pondělní jednání považoval Čunek pouze za formalitu a nakonec měl pravdu. Pro byli opět jeho KDU-ČSL, dále STAN, SPD, dva zastupitelé z ODS a jeden z ČSSD. Proti se postavili ANO, Svobodní a Soukromníci, KSČM a zbylí členové sociální demokracie.

„Pokrok jde ruku v ruce s odvahou navzdory nepřízni osudu. Občané mají právo na novou moderní nemocnici,“ řekl radní Jan Pijáček (ODS) a pro nemocnici zvedl ruku také druhý zástupce ODS Stanislav Devátý. Zdeněk Pánek na zasedání nebyl přítomen.

Regionální rada ODS přitom své zastupitele před několika dny vyzvala, aby tento projekt nepodpořili. V rozporu s názorem ČSSD hlasoval pro nemocnici také Lubomír Vaculín, kterého strana už v prosinci vyzvala k odstoupení z funkce.

Opozice navrhovala usnesení o stavbě nemocnice zrušit a upozorňovala, že ekonomická situace se vlivem koronavirové pandemie změnila a osmimiliardová investice rozpočet kraje neúměrně zatíží.



„Kraj si nemůže dovolit takovou investici. Je zřejmé, že záměr byl vypočítaný před rokem a dnes jsme v jiné době a situaci. Výpadky v příjmech nemocnic budou obrovské a výpadky v příjmech krajů také,“ sdělil Ivo Valenta, lídr Svobodných a Soukromníků.



Kraj počítá i s propadem příjmů

„Jsme rádi, že se ve Zlíně bude do zdravotnictví investovat, ale byl bych nerad, abychom měli za pár let rozestavěné jedno torzo a druhou rozpadající se nemocnici. Kraj by teď měl být rozvážný, abychom se nedostali do dluhové pasti a nespoléhali se na to, že se nedostaneme do insolvence,“ varoval zlínský primátor a krajský zastupitel Jiří Korec (ANO).

Podle hejtmana kraj tuto investici zvládne i přesto, že aktuální predikce ministerstva financí údajně říká, že v letošním roce budou příjmy ze sdílených daní pro Zlínský kraj nižší o 450 milionů korun.

„Samozřejmě, že u zdravotnictví a sociální péče se výdaje zvýší. Ale také víme, že k některým výdajům v důsledku koronavirové krize nedojde. Dojde k redukci výdajové i příjmové stránky rozpočtu,“ naznačila Alena Zmeková, vedoucí krajského ekonomického odboru.

Na jednání vystoupili i odboráři a zástupci zaměstnanců zlínského špitálu, kteří oznámili, že jsou proti stavbě nové nemocnice, protože není jasné její financování. Zástupce primářů naopak sdělil, že si stavbu přejí.

„Za posledních deset let jsem si zvykl na luxus a standard pracovat v nemocnici staré pouze 15 let. Teď mám najednou jen jeden operační sál, pacienta nemám kam poslat na jednotku intenzivní péče a komplement není flexibilní. Pokud se nová nemocnice nepostaví, mám obavy, že dojde k exodu pracovníků,“ popsal nový primář ortopedického oddělení Pavel Pilař, který dříve působil v nové okresní nemocnici v Prostějově.

Cílené zvýhodnění některých uchazečů kraj odmítl

Někteří opoziční zastupitelé chtěli zrušit také veřejnou zakázku za 285 milionů korun na kompletní projektovou dokumentaci nové nemocnice. Soutěž vyhlásil kraj v prosinci, přihlásili se do něj dva zájemci a komise by v následujících týdnech měla vybrat vítěze.

Zakázkou se ale zabývá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Podnět k prošetření zaslala královéhradecká firma Jika-cz, podle které jsou podmínky soutěže v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Podle zastupitele Michala Dvouletého (Svobodní a Soukromníci) je soutěž netransparentní, diskriminační a existuje podezření, že je ušitá na míru.

Zástupci kraje cílené zvýhodnění některých uchazečů odmítli. „Chystáme výjimečný projekt, chtěli jsme proto sehnat někoho, kdo projekt bude řídit celý,“ uvedl vedoucí investičního odboru Libor Pecháček. Návrh na zrušení soutěže neprošel.