Musíme najít způsob, jak spolu žít, řekl Zaorálek ve Zlíně k útoku na Fica

Fico leží po včerejším atentátu v nemocnici v Bánské Bystrici ve vážném stavu. „Rád bych popřál Robertu Ficovi brzké uzdravení. Zároveň bych chtěl popřát slovenské společnosti, aby našla cestu z toho, co je ranou, která zasáhla nejen Roberta Fica, ale týká se i nás, protože mluvíme o volbách do krajského zastupitelstva i do Evropy,“ předestřel Lubomír Zaorálek.

„Útoky byly také v Německu, na Slovensku ale nabraly neuvěřitelnou podobu. Dá se říci, že se z toho stala záležitost, která zasahuje všechny části světa,“ upozornil.

Podle něho by měla právě politika společnost chránit před násilím a překlenovat vztahy mezi nepřáteli. „Máme za úkol, když tady žijeme s různými názory, najít způsob, jak spolu dokážeme žít. Ne to řešit tím, že se vrátíme k násilí. Jinak by byl smysl našeho snažení ve volbách zmařen,“ uvažuje Zaorálek.

Pokud jde o témata, jimž by se chtěl v případě zvolení věnovat, jmenoval dvojí kvalitu potravin, zvyšování minimální mzdy a dostupnost levného bydlení, na které by mohla přispívat Evropská unie. Podle něho Česká republika ve mzdách i životní úrovni stále zaostává za vyspělejšími zeměmi.

„Mysleli jsme si, že sbližování bude daleko rychlejší. Teď je to ale ještě horší,“ tvrdí Zaorálek. Zmínil také, že pokud v České republice zahraniční firmy vyrábějí a mají své zaměstnance, měly by zde také odvádět daně.

Tématem pro krajské volby jsou nemocnice

Dvojí kvalitě potravin se ještě jako europoslankyně věnovala Olga Sehnalová, která je poslední čtyři roky náměstkyní hejtmana přes zdravotnictví a také jedničkou SOCDEM do podzimních krajských voleb.

Za ní je dvojkou pedagožka a někdejší krajská radní Taťána Valentová Nersesjan, trojkou zdravotní sestra a šéfka odborů ve zlínské krajské nemocnici Martina Hvozdenská.

Sehnalová chce v případě volebního úspěchu dokončit investice, které jsou připravené ve čtyřech krajských nemocnicích. Například ve Zlíně se má postavit za 1,5 miliardy korun nový gynekologicko-porodnický pavilon, potom i nový pavilon urgentní medicíny. V Uherském Hradišti bude zahájena přestavba staré interny na oddělení pro dlouhodobě nemocné a rehabilitaci.

„Stálým úkolem je hledání zdravotnického personálu a musíme také pokračovat ve vzdělávání, tedy v tom, abychom otevírali nové odbornosti,“ upřesnila Sehnalová. „Další prioritou je podpora praktických, dětských a zubních lékařů. Tyto podpory už jsme nastavili a máme také první výsledky. Navýšení o 15 praktických lékařů považuji za světlo na konci tunelu,“ doplnila.

SOCDEM utvořila krajskou kandidátku s podporou Zelených a odborů.