Špitály v kraji volají o pomoc, všude schází aspoň desítka sester i lékaři

Uherskohradišťský kardiolog Antonín Dufka má ve své ambulanci s dalšími třemi lékaři k ruce čtyři specializované zdravotní sestry. Dvě z nich teď uvolní pro místní nemocnici, kde budou pomáhat s vážně nemocnými pacienty.



„Rozhodování bylo těžké, ale víme, že v nemocnici je aktuální situace naléhavá,“ poznamenal Dufka.

„Sedli jsme si s našimi sestřičkami, zda by byly ochotné pomoci, protože některé mají specializaci pro práci na jednotkách intenzivní péče a také v nemocnici částečně pracovaly nebo pracují. Nakonec jsme se se dvěma dohodli a uvolnili je.“

Zřejmě na několik týdnů bude muset ve své ambulanci zvýšit pracovní zatížení zbývajících sester, upravit pracovní dobu a prodloužit ji, aby i za této situace zvládli své pacienty.

„Jsme schopní přechodnou dobu takto pracovat, i když i my jsme vytížení,“ poukázal. „Ale v nemocnici jsem pracoval, mám k ní vztah a naše sestry také.“

Stejnou vstřícnost a pochopení teď žádají od ambulantních specialistů i v dalších okresech na východní Moravě. Ze všech nemocnic k nim a jejich sestrám směřuje výzva o pomoc na jednotkách intenzivní péče (JIP). S přílivem pacientů v těžkém stavu totiž lůžka začínají docházet a chybí personál, který by se o vážně nemocné staral.

Zdravotníkům, kteří ve vypjatém režimu pracují už měsíce, také docházejí síly. Každá nemocnice potřebuje pomoc kolem deseti až patnácti zdravotních sester a jednotek lékařů.

„Celý týden se opakovaně dostáváme za hranu kapacity intenzivních lůžek a opakovaně musíme pacienty překládat do jiných nemocnic v kraji,“ objasnil situaci ekonomický náměstek Uherskohradišťské nemocnice Jaroslav Zemánek.

„Dobře je to vidět na číslech. Na podzim byl u nás poměr standardních covidových pacientů vůči pacientům na intenzivních lůžkách jedna ku šesti, dnes je jedna ku dvěma. To jasně ukazuje, že pacienti se daleko rychleji dostávají do vážného stavu.“

Tato nemocnice má k dispozici zhruba 30 lůžek s umělou plicní ventilací pro covidové pacienty, která jsou v posledních dnech stále obsazená. Podobně kriticky je na tom Kroměřížská nemocnice, kde je plně obsazených všech čtrnáct lůžek na JIP.

„Kapacity se snažíme udržet, ale zátěž na tato lůžka je extrémní,“ poukázal člen představenstva Jiří Javora. Další dvě nemocnice ve Vsetíně a Zlíně jsou na tom o něco lépe. I díky tomu mohou pomáhat zaplněným regionům.

Vsetín má k dispozici 17 intenzivních lůžek, Baťova nemocnice 40 lůžek s umělou plicní ventilací. V obou případech mají volných už jen několik málo míst.

Většina vzorků ukáže britskou mutaci

„Zatím to máme trochu jednodušší a můžeme nabídnout pomoc. I my jsme ale už pod stropem a nevíme, jak dlouho to vydrží,“ upozornil náměstek pro léčebnou péči Vsetínské nemocnice Martin Metelka.

Zlínský kraj má sice v rámci republiky stále nejnižší počet nemocných na sto tisíc obyvatel (425), ale čísla pomalu stoupají.

Podle ministerstva zdravotnictví bylo v polovině týdne v kraji 4 810 nakažených koronavirem, to je o 486 více než o den dříve. Na sto tisíc obyvatel připadá na Kroměřížsku 305 nemocných, na Vsetínsku 334, na Zlínsku 363 a na Uherskohradišťsku 436. Ve většině vzorků laboratoře potvrzují nakažlivější britskou mutaci viru.

„Máme informace, že rozdíl oproti předchozím vlnám je v tom, že teď pacienti neprocházejí postupným zhoršováním zdravotního stavu při hospitalizaci v nemocnici, ale v těžkém stavu už do nemocnice přicházejí,“ upozornila krajská náměstkyně za zdravotnictví Olga Sehnalová.

„Máme šanci to zvládnout, ale situace je křehká a opravdu prosíme kolegy z terénu, aby nám s tím pomohli.“ Kraj zatím nechce zdravotníkům v ambulancích pomoc v nemocnicích nařizovat.

„Tu pravomoc mám, ale beru to až jako poslední možnost. Chceme se s lékaři spíše dohodnout,“ zdůraznil hejtman Radim Holiš.