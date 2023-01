Cestování do Brna bude pohodlnější, železnici v Chropyni čeká proměna

Nejprve právě v této části, kde příprava dlouho vázla kvůli sporu, jakým způsobem trať projde Chropyní. Trať bude dvoukolejná a vlaky tudy budou jezdit rychlostí až 200 kilometrů za hodinu. Oprava čeká rovněž stanice v Kojetíně, Chropyni i zastávku ve Věžkách.

„Veřejnost, která využívá vlakovou dopravu z těchto míst, tak bude mít výrazně pohodlnější cestování,“ sdělil mluvčí Správy železnic (SŽ) Dušan Gavenda.

Nádražní budova v Chropyni půjde k zemi a místo ní vyroste blíže k přejezdu přes koleje nová. „Stávající budova je pro město nevyužitelná, proto jsme o ni neprojevili zájem. Pro bydlení není vhodná, protože je v sousedství dráha. Navíc je velmi stará,“ řekl starosta Chropyně Michal Vlasatý.

Vznikne také nový podchod k nástupištím. V Chropyni se v rámci modernizace trati počítá s vybudováním nové cesty, která by byla obchvatem centra města a železnici by překonala po nadjezdu.

SŽ původně prosazovala podjezd pod kolejemi po úpravách stávající Tovačovské ulice, jež vede zástavbou. Spor ustal, když Zlínský kraj přislíbil státu 40 milionů korun, které jsou spojené s výstavbou obchvatu. Všechny tři strany uzavřely memorandum, jež znamená změnu územního plánu Chropyně, a začala se řešit i změna dokumentace pro územní rozhodnutí.

Náklady se vyšplhají na deset miliard

„V období 2023 až 2024 se bude podle plánu pokračovat zpracováním dokumentace pro stavební povolení a podáním žádosti o jeho vydání,“ naznačil Gavenda.

„Chceme, aby modernizace trati byla co nejdříve, protože s tím souvisí i obchvat města,“ uvedl Vlasatý.

Se zahájením prací v úseku mezi Kojetínem a Přerovem počítá SŽ v roce 2025. Skončit by měly do tří let. „Bližší termíny týkající se obchvatu Chropyně teprve vyplynou ze zpracování aktualizace dokumentace pro územní rozhodnutí,“ dodal Gavenda.

Předpokládané náklady činí deset miliard korun. Modernizace koridoru má v roce 2025 začít i mezi Nezamyslicemi a Kojetínem. Trať z Brna do Přerova má být celá hotová kolem roku 2031.