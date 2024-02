Bez bourání domů a s novým obchvatem. V Chropyni vylepší železniční trať

Stát si podle zvoleného řešení ještě musí vyřídit změnu územního rozhodnutí, stavební povolení a příští rok by mohl začít stavět.

„Žádat o stavební povolení chceme koncem prázdnin, nejdříve je však nutné získat pravomocnou změnu územního rozhodnutí,“ nastínil mluvčí Správy železnic (SŽ) Dušan Gavenda. „Vydání pravomocného stavebního povolení pak očekáváme začátkem příštího roku,“ dodal.

V druhé polovině příštího roku by se měly práce rozběhnout a hotové by byly na konci roku 2028. Postupovat budou od Kojetína.

„Předpokládáme, že Chropyně se stavba dotkne nejvíce v roce 2027,“ přiblížil Gavenda. „Přípravné práce a práce na obchvatu a obslužných komunikacích ale budou probíhat již od zahájení modernizace úseku.“

SŽ v Chropyni původně prosazovala podjezd pod kolejemi po úpravách stávající Tovačovské ulice, jež vede zástavbou. To město odmítalo, protože by se muselo zbourat několik domů. Požadovalo výstavbu nové cesty, jež by sloužila i jako obchvat města. Koleje by překonal po nadjezdu.

Spor ustal, když Zlínský kraj přislíbil státu 40 milionů korun, které jsou spojené s výstavbou obchvatu. Všechny tři strany uzavřely memorandum. Chropyně si už odpovídajícím způsobem změnila územní plán.

„Čím dříve to bude, tím lépe,“ podotkl starosta Chropyně Michal Vlasatý. „Obchvat je pro nás jediná možná varianta, protože se nebudou muset bourat žádné domy.“

V plánu je výkup a výměna pozemků

Kromě projektových příprav, které jsou v běhu, musí stát také získat potřebné pozemky pro obchvat. Aktuálně je geodeti zaměřují a jednají s lidmi.

„Psal jsem do zpravodaje města, aby se občané nebáli, když budou oslovováni geodety, kteří budou chtít součinnost,“ poznamenal Vlasatý. Pokud někteří občané nebudou chtít prodat, stát bude moci vyvlastňovat. „Budou však lidem nabízet vyšší cenu, než je v místě a čase obvyklá,“ zmínil Vlasatý.

Město bude také potřebovat pozemky, ovšem ne pro obchvat, nýbrž aby je směnilo s tamním závodem Fatry. Ta podle Vlasatého některé plochy postoupí státu pro obchvat a město jí nabídne jako kompenzaci jiné plochy, jež bude muset získat.

Po skončení prací bude železniční trať dvoukolejná a vlaky tudy budou jezdit rychlostí až 200 kilometrů za hodinu. Opravy čekají i stanice v Kojetíně, Chropyni a zastávku ve Věžkách.

„Veřejnost, která využívá vlakovou dopravu z těchto míst, tak bude mít výrazně pohodlnější cestování,“ shrnul Gavenda.

Stará nádražní budova v Chropyni půjde k zemi a místo ní vyroste nová blíže k přejezdu přes koleje. Vznikne i nový podchod k nástupištím. Předpokládané náklady jsou deset miliard korun. Celá trať z Brna do Přerova má být hotová kolem roku 2031.